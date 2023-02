Dedica, tornano le letture itineranti

Tornano domani, sabato 25 febbraio, a grande richiesta e dopo lo stop causato dalla pandemia, le letture itineranti nelle librerie di Udine per la rassegna "Anteprima dedica 2023 a Maylis de Kerangal". Dalle 17, promosso in collaborazione con Librerie in Comune, andrà “in scena” il reading in movimento “Riti di passaggio”, tratto dai libri della scrittrice francese protagonista del prossimo festival Dedica, a cura di Andrea Visentin, con Carlotta Del Bianco e l'accompagnamento musicale di Jacopo Casadio.

Sarà l’occasione per lasciarsi affascinare dalla personalissima scrittura dell’autrice, dotata di profonda sensibilità, di una prosa tagliente quanto poetica e di un uso preciso del linguaggio, declinato in romanzi che hanno sempre forti agganci con la realtà.

Grazie a due artisti come Del Bianco e Casadio che collaborano da diversi anni alla creazione di recital e reading, presentati in diverse manifestazioni culturali regionali e nazionali. La partenza avrà luogo nella libreria La Feltrinelli Libri e Musica Udine(in galleria Bardelli), seconda tappa la Libreria Einaudi Di Udine e approdo finale alla libreria Moderna. Ingresso libero senza prenotazione, fino a esaurimento dei posti disponibili Per informazioni: 0432 504284