Democrazia messa alla prova dal Covid19

L’analisi sui sistemi democratici, messi alla prova dalle restrizioni imposte ai cittadini per contrastare il contagio da Covid-!9, sarà al centro della terza serata del Forum digitale “Vicino/lontano On. Dialoghi al tempo del virus”. Mercoledì 20 maggio alle 21, in diretta streaming, sul sito vicinolontano.it, si rinnoverà l’appuntamento "On" dal set televisivo allestito nella chiesa di San Francesco a Udine, storica sede del festival Vicino/lontano.



I Paesi occidentali sono attraversati da una minaccia subdola: l'inevitabile dirigismo, che ha caratterizzato la “fase 1” dell’emergenza pandemia, potrebbe trasformarsi in autoritarismo antidemocratico, se dovesse protrarsi in modo ingiustificato, magari in forma strisciante, anche quando il pericolo sarà cessato. In tema di democrazia a rischio si confronteranno, mercoledì sera, il sociologo della comunicazione Massimiliano Panarari, studioso dei meccanismi del consenso, il filosofo Pier Aldo Rovatti, direttore della rivista aut aut e della Scuola di filosofia di Trieste e Nadia Urbinati, autorevole politologa, docente di Teoria politica alla Columbia University di New York. L’incontro, coordinato dal direttore del quotidiano Messaggero Veneto, Omar Monestier, si chiuderà con l’intervento della scrittrice ed editorialista turca Ece Temelkuran - 3 milioni di follower su Twitter – autrice di numerosi libri di successo tradotti in molte lingue. Con il suo ultimo Come sfasciare un paese in sette mosse è finalista del Premio Terzani 2020. Ed è anche su questi temi che insiste il nuovo saggio di Massimiliano Panarari, membro del comitato scientifico di Vicino/lontano, dal titolo: La credibilità politica. Radici, forme, prospettive di un concetto inattuale. Uscito per Marsilio e scritto a quattro mani con Guido Gili, analizza la questione della crisi di credibilità della politica, che alcuni giudicano irreversibile. Contemporaneamente, ed è l’altra faccia dello stesso fenomeno, si assiste a una vera e propria «consumazione» delle leadership, nel momento in cui la rapidità con la quale si raccoglie e si costruisce il consenso è pari a quella con cui tale consenso viene dissipato. Quanto potrebbe incidere su questo processo l'emergenza che stiamo vivendo?



Vicino/lontano On, fruibile anche tramite la diretta Facebook e YouTube, si realizza grazie al sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia, del Comune di Udine, della Fondazione Friuli, e con il supporto di alcuni sponsor privati: Coop Alleanza 3.0, CiviBank, Ilcam, Amga Energia & Servizi - Gruppo Hera, Prontoauto. Prevista la possibilità di intervenire da parte degli spettatori attraverso l’invio di domande, info e dettagli