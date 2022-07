Dialoghi, a Gorizia incontri fra poesia e psicologia

Ultimo fine settimana estivo per il Festival itinerante della Conoscenza Dialoghi. Venerdì 15 luglio alle 18.30 nella Casa Ascoli di Gorizia si terrà un evento ospitato dalla Società Filologica Friulana, dedicato al tema della poesia e della lingua come strumento di convivenza armoniosa nel territorio mitteleuropeo e goriziano.

“L'idea di questo incontro - spiega il direttore artistico Renzo Furlano - nasce da questo territorio e dal concetto di un confine liquido che unisce e separa; dal fiume Isonzo che collega Italia e Slovenia, che muta fortemente nel suo percorso e caratterizza marcatamente il territorio. Allo stesso modo, anche la poesia raccoglie nel suo viaggio emozioni, colori, sapori e stati d'animo che riversa in un unico sentire. Abbiamo scelto la poesia italiana, slovena, friulana e tedesca - prosegue Furlano - perché sono proprie del territorio mitteleuropeo, sono suono e memoria, ma anche un mezzo di trasmissione del patrimonio culturale”.

La poesia è simbolo di multiculturalità, un concetto che nel tempo ha vacillato ma che grazie alla sua elasticità ogni volta si rinnova e trova nuovi sbocchi creando connessioni. Proprio per questo, Gorizia potrà ben lavorare per una rinnovata e profonda collaborazione tra i popoli, anche grazie al progetto capitale della Cultura europea 2025 che la lega a Nova Gorica.

La poesia italiana è di Carlo Michelstaedter, artista, poeta e prosatore, figura di primo piano nel panorama filosofico europeo dell’inizio del Novecento, morto a soli 23 anni. A leggere i suoi scritti sarà l'attore Pierluigi Pintar. Di Ljubka Šorli poetessa, scrittrice e insegnante slovena, vedova di Lojze Bratuž, martire sloveno del fascismo, ci leggerà Alida Pavšič, donna di cultura sloveno-italiana. I testi poetici dell'urologo e poeta Franco De Gironcoli, considerato tra i maggiori innovatori della poesia friulana del secondo dopoguerra (citato anche da Montale e Pasolini), saranno letti da Sabrina Cattarin. A presentare la serata sarà Hans Kitzmüller, scrittore ed editore a cui spetterà la lettura dei testi in tedesco di Francesco Leopoldo Savio.

La tappa di Dialoghi sarà occasione per visitare, sempre in casa Ascoli, la mostra “Le lingue di Gorizia”. A chiudere l’incontro, un brindisi con i vini dell’azienda Borgo Claudius di Clauiano, offerti dall’organizzazione del Festival.

Sabato 16 luglio alle 18.30, nella Sala Velci del Pastor Angelicus di via Rabatta a Gorizia, realizzato in collaborazione con l’Arcidiocesi di Gorizia, si terrà l’incontro 'Dialoghi su una rivoluzione'. La scrittrice e storica Annacarla Valeriano presenta Contro tutti i muri. La vita e il pensiero di Franca Ongaro Basaglia, edito da Donzelli. A dialogo con l’autrice, la giornalista e formatrice Marta Daneluzzi.

Franca Ongaro utilizzò il suo spirito critico come uno strumento di analisi per mettere a fuoco la trama di contraddizioni di cui era intessuta la realtà: per cogliere la complessità delle relazioni tra uomo e donna, in una visione complessiva che conciliasse salute e malattia, forza e debolezza, maschile e femminile. Su queste «compresenze» avrebbe impostato il cuore del suo lavoro. Le sue carte d’archivio, magistralmente esplorate e raccontate da Annacarla Valeriano, consentono di riannodare le riflessioni svolte nel corso di una vita, per avere ancora oggi delle visioni che ne testimoniano l’attualità del pensiero.

Nel corso dell’incontro si terrà la proiezione del video “Esclusione-inclusione. Il Parco Basaglia” prodotto dal Liceo Classico Dante Alighieri di Gorizia - Polo liceale di Gorizia.

Dialoghi è sostenuto da Regione, Ilcam Spa, Le vigne di Zamò, Rosenberg Italia Srl, Civibank Spa, LegaCoop FVG e si caratterizza per la capacità di saper abbinare eventi culturali e performance artistico-musicali, con contenuti di alto spessore e ospiti di livello nazionale e internazionale, a luoghi della regione particolarmente interessanti dal punto di vista storico-culturale o naturalistico.

Il Festival, in tutte le sue tappe, raccoglie fondi per sostenere il CRO di Aviano - Istituto nazionale Tumori.

Come per tutti gli appuntamenti del Festival, anche questa serata è a entrata libera e gratuita.

