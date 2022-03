Dialoghi in Biblioteca presenta 'Nella mia buccia' di Stefania Del Rizzo

Dialoghi in Biblioteca, mercoledì 16 marzo alle ore 18.00, in Sala Corgnali nella Biblioteca Civica Joppi a Udine, ospiterà la presentazione del libro'Nella mia buccia' di Stefania Del Rizzo. Dialogano con l'autrice la presidente Fenice FVG Donatella Martini e la giornalista Anna Romanin.



La filastrocca e i disegni, delicati e potenti al tempo stesso, sono dedicati a “tutti coloro che combattono per avere la forza di uscire dalla propria buccia”. Buccia intesa come involucro, barriera, contenitore di una grande ricchezza interiore che spesso accomuna le tante ragazze e i ragazzi che soffrono di disturbi del comportamento alimentare e che faticano a credere che il "profilo dell’anima” sia più bello di quello del corpo, citando Cicerone nel dialogo filosofico “De finibus bonorum et malorum”. Il corpo, per chi soffre di questa subdola malattia, è spesso la barriera tra l'anima delicata e sensibile e il mondo esterno, talvolta superficiale, ostile e giudicante.



Accanto al libro la Fenice Fvg si è fatta promotrice della mostra Abbraccio che riunisce disegni di illustratori professionisti e giovani pazienti dei CDA regionali. Presso la Sala Corgnali della Biblioteca sarà visibile dal 14 al 19 marzo una selezione di illustrazioni di questa mostra.La presentazione sarà anche l'occasione per presentare l'associazione La Fenice che nasce nel 2008 per volontà di un gruppo di genitori del Friuli Venezia Giulia per dare voce, supporto e conforto a tutti coloro che soffrono di disturbi alimentari e ai loro familiari. Dialoga con le istituzioni, la scuola, le famiglie, con i medici; realizza progetti e attività pensati per i pazienti e le loro famiglie. “Nei percorsi lunghi e accidentati della malattia, sorridiamo ad ogni vita che rifiorisce, ad ogni bozzolo che diventa farfalla” dicono alla Fenice, e aggiungono: “INSIEME SI PUO’ andare avanti più forti”.Nel rispetto delle disposizioni COVID-19 è obbligatorio il green pass rafforzato e la prenotazione del posto. Telefono 0432 127 25 89 mail bcusm@comune.udine.it.