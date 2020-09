Dialoghi parte da 'Diamo voce all’inchiesta!'

Secondo fine settimana ricco di appuntamenti per il Festival del giornalismo e della conoscenza “dialoghi”, organizzato dall’Associazione Culturaglobale. Una quattro giorni intensa che vedrà fare tappa in una nuova location, Turriaco, frutto di una delle nuove collaborazioni di quest’anno. Andando con ordine, si partirà giovedì 24 settembre alle 18.30 dal parco del Comune di Aiello del Friuli, con Floriana Bulfon, de La Repubblica e L'Espresso, e Lirio Abbate, vicedirettore de L’Espresso, che tornano ospiti di “dialoghi” con una conferenza intitolata Diamo voce all’inchiesta! Sul tema “Pandemie e mafie”.



Focus sul lavoro e ruolo delle redazioni in momenti particolarmente delicati della storia, venerdì 25 settembre, nella Sala del Casanova del Castello di Spessa a Capriva alle 18.00, con un evento che sarà anche occasione di formazione per gli appartenenti all’Ordine dei Giornalisti. “L’informazione tra emergenza e bavagli” (in ricordo Giancarlo Siani 23.09.85), con Giorgia Cardinaletti RAI TG1 Domenica Sportiva, Giovanna Casadio de La Repubblica, Antonella Napoli giornalista e analista di questioni internazionali, direttrice Focus on Africa. A dialogare con le ospiti sarà Cristiano Degano, Presidente dell’Ordine dei giornalisti Fvg.



la carovana di “dialoghi” farà tappa per la prima volta acon due appuntamenti in programma nella Sala Consiliare (se il tempo lo concederà, nella piazza antistante il Municipio), dedicati rispettivamente all’informazione e alla storia: alle 17.00,, inviato della redazione esteri RAI TG3 torna a “dialoghi” per presentare “”, un libro che nasce dallo scambio di esperienze fatte in una terra tormentata da una guerra che continua a mietere vittime, ma è ormai dimenticata dal mondo. Nel suo racconto sarà accompagnato da, giornalista di Udinese Tv.L’incontro delle 18.00 si collega alla mostra “”, inaugurata il 21 agosto scorso a Turriaco e dedicata al più grande combattimento che si svolse sul Collio, legato alla guerra di Liberazione. Fra i luoghi della memoria, sul Collio/Brda, si trova il monumento che ricorda l', dove i nazisti bruciarono vive 22 persone, fra cui due ragazzine ed una bimba di appena 18 mesi. La feroce e vile rappresaglia fu la conseguenza della battaglia di Peternel, vittoriosa per i partigiani italiani e sloveni che combattevano contro i nazi-fascisti. Un episodio della Resistenza troppo poco conosciuto, che l’Amministrazione comunale di Turriaco, ha voluto riproporre in versione bilingue (italiano e sloveno).Quella di sabato, sarà una chiacchierata fra storici, incentrata su "", che vedrà protagonista, accompagnato nel suo racconto da. A seguire, si terrà la presentazione della ristampa del libro “” dicon illustrazioni diSpazio all’attualità e alla scienza,alle 17.00, nell’Abbazia di Rosazzo a Manzano con dialoghi sul clima “”, assieme addirettore della Comunicazione di Greenpeace Italia;Presidente della Fondazione CMCC - Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici; eARPA FVG – LaREA.A seguire, alle ore 18.00,vaticanista e inviata di Avvenire. In collegamento da Xixuaú,biologa che lavora ormai da 20 anni in Amazzonia.Clicca qui per scaricare l'App: