Dialoghi rende omaggio a padre David Maria Turoldo

Proseguono gli appuntamenti del Festival itinerante della Conoscenza Dialoghi che giovedì 30 giugno alle 18.30 farà tappa alla casa di Riposo Rosa Mistica di Cormòns. “Da tempo pensavamo a un evento inclusivo - racconta il direttore artistico dell’associazione Culturaglobale, Renzo Furlano, che organizza il Festival - e quest’anno, grazie al sostegno del coordinamento della casa di risposo che è anche nostro partner, siamo riusciti a creare un appuntamento che ci auguriamo possa essere scambio costruttivo fra chi vive a Rosa Mistica e chi arriva da fuori”.

L’occasione sarà per Dialoghi poetici, un pomeriggio di poesia e musica, omaggio a padre David Maria Turoldo, con letture di Pierluigi Pintar e interventi musicali di Sara Clanzig, al flauto e Laura Pandolfo, all’arpa. L’incontro sarà preceduto dall’esecuzione, da parte delle musiciste, dell’Ave Maria di Schubert alla Messa nel Santuario.

Dialoghi, anche quest’anno, porterà ben 11 eventi tra il centro di Cormòns e il Borgo di Giassico con concerti, letture poetiche, teatro, presentazione di libri e performance artistiche.

Il Festival, in tutte le sue tappe, raccoglie fondi per sostenere il Cro di Aviano - Istituto nazionale Tumori; come per tutti gli appuntamenti del Festival, anche questa serata è a entrata libera e gratuita. È vivamente consigliata la prenotazione.

Dialoghi è sostenuto dalla Regione Friuli Venezia Giulia Cultura e Turismo, Ilcam Spa, Le vigne di Zamò, Rosenberg Italia Srl, Civibank Spa, LegaCoop FVG e si caratterizza per la capacità di saper abbinare eventi culturali e performance artistico-musicali, con contenuti di alto spessore e ospiti di livello nazionale e internazionale, a luoghi della regione particolarmente interessanti dal punto di vista storico-culturale o naturalistico.

Pierluigi Pintar, uomo di confine, legge ad alta voce cercando di rendere il più possibile Vivo il testo a lui affidato.

Sara Clanzig si è diplomata a pieni voti nella scuola di flauto del m° Giorgio Marcossi nel 2001. Suona in diverse formazioni cameristiche e orchestrali tenendo concerti in Italia, Slovenia e Svizzera. Per diversi anni si è dedicata all’insegnamento del flauto in varie associazioni musicali.

Federica Tavano si è diplomata in violoncello con il massimo dei voti al Conservatorio Statale “J. Tomadini”. Ha fatto parte dell’organico dell’Orchestra Giovanile Italiana ottenendo una borsa di studio. Si perfeziona con i Maestri B. Baraz e E. Bronzi, frequenta il corso del Trio di Parma e il Biennio presso l’Istituto “O. Vecchi” di Modena. È insegnante di ruolo di violoncello.

Padre David Maria Turoldo nasce in Friuli nel 1916, nono figlio di una povera famiglia di contadini. Frate e sacerdote nell’Ordine dei Servi di Maria, vive nel Convento di San Carlo al Corso di Milano gli anni della Resistenza e della ricostruzione civile. In quel contesto dà vita alla “Messa della Carità” e insieme all’amico e confratello Camillo de Piaz al centro culturale “Corsia dei Servi”.

Conosce anche l’allontanamento da Milano a causa delle sue posizioni di apertura, e l’esilio. Rientrato in Italia è di comunità in vari conventi tra cui Firenze e Udine, alla Madonna delle Grazie, dove scrive sceneggia e produce il film “Gli ultimi” con la regia di Vito Pandolfi. Dal 1963 si trasferisce a Fontanella, frazione di Sotto il Monte, ridando vita all’antica Abbazia di Sant’Egidio e al centro culturale ed ecumenico Casa di Emmaus.

Scrittore, poeta, saggista, conferenziere, interviene nella vita culturale, sociale e religiosa del paese, con libri, articoli, interviste e seguitissimi interventi su radio e televisione, coinvolgente per la sua irruenza profetica e la visione esigente e alta dell’uomo, della società e della chiesa.

Ancora oggi molti sono i visitatori e i frequentatori che salgono per attingere alla sua forte eredità spirituale e culturale. Sulla sua scia, una comunità di frati Servi di Maria mantiene viva la presenza e le intuizioni.

