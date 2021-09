Venerdì 10 settembre, alle 18.00, al Centro Balducci di Zugliano, serata 'Il fiore raro: Dialoghi sulle malattie rare e sulla solitudine delle famiglie'.



Nel corso della serata verrà presentato il libro ‘Nulla spegne le stelle’ di Andrea Spessotto.



Relatori saranno Simona Liguori, medico oncologo per le cure domiciliari presso l’Asufc (Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale), attualmente consigliere regionale e vicepresidente della Commissione Terza Sanità; Maura Pontoni titolare della casa editrice ‘Orto della cultura’, da anni collabora con realtà scolastiche e istituzioni per progetti didattici ed componente della Commissione Pari Opportunità del Comune di Udine; Andrea Spessotto, laureato in Conservazione dei Beni Culturali, scrive fiabe e racconti per adulti e bambini. E' autore del libro ‘Nulla spegne le stelle’. Marito di Cristina e papà di Emanuele, un ragazzino che da molto tempo lotta per vivere; Alessandra Zenarola, assistente sociale presso l’Asufc, esperta di tutela dei minori e di violenza domestica, da cinque anni si occupa di disabilità è anche autrice di romanzi e di racconti.



Per partecipare è obbligatorio esibire il Green pass.



Link per prenotazione: https://forms.gle/DdX85jWs2v6eLuru7