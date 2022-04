Dialoghi, torna la cultura itinerante e cerca volontari

Orgogliosa dell’ottimo posizionamento conquistato nella graduatoria del bando regionale dedicato alla divulgazione della cultura umanistica, quinto su 67 progetti presentati, l’Associazione Culturaglobale annuncia la settima edizione del Festival itinerante della Conoscenza “dialoghi” che anche quest’anno vedrà il suo sviluppo principale in due periodi: dal 27 maggio al 17 luglio e dal 29 settembre su un lungo e intenso fine settimana, con una sezione dedicata alle scuole che si protrarrà per tutto il mese di ottobre.



“dialoghi”, sostenuto dalla Regione Friuli Venezia Giulia Cultura, Ilcam Spa, Le vigne di Zamò, Rosenberg Italia Srl, Civibank Spa, LegaCoop FVG è un Festival low cost ad entrata libera e gratuita, come tutti gli appuntamenti organizzati da Culturaglobale che ha alle spalle 22 anni di attività. Con il passaggio fondamentale all’itineranza è la prosecuzione delle 12 edizioni di Cormònslibri e si caratterizza per la capacità di saper abbinare eventi culturali e performance artistico-musicali, con contenuti di alto spessore e ospiti di livello nazionale e internazionale, a luoghi della regione particolarmente interessanti dal punto di vista storico-culturale o naturalistico.



Gli incontri coinvolgono non solo le città, ma anche piccoli Comuni con poche migliaia di abitanti, custodi di interessanti chicche, a volte poco conosciute perché fuori dai flussi turistici canonici. Spesso, a sugello del legame con il territorio, gli appuntamenti si concludono con un brindisi e/o degustazione di prodotti tipici del luogo, aspetto che rende il Festival agente di promozione non solo di siti storici e di rara bellezza, ma anche di specialità eno-gastronomiche della Regione FVG.Fra i Partner di “dialoghi” ci sono i Comuni di Gorizia, Bertiolo, Palmanova, Turriaco, Villesse, Campolongo-Tapogliano e Romans d’Isonzo, Casa di Riposo "Rosa Mistica", Frančiškanski samostan Sveta Gora Nova Gorica - Slovenia, Euritmica associazione culturale, Impuls circolo culturale Austria, Compagnia Danza Bellanda, Teatro Molino Rosenkranz.Gli appuntamenti, attesi dal pubblico e ambiti dai relatori, spaziano in tutti i campi e argomenti con conferenze, presentazioni di libri, serate di poesia, concerti e performance artistiche di vario genere. Tornerà anche quest’anno la consegna del Premio alla Carriera, che nelle ultime due edizioni ha visto protagonisti Giovanna Botteri (2020) ed Enrico Mentana (2021).Confermate le giornate nel Borgo di Giassico, in Comune di Cormòns, pensate per la riscoperta di un sito dalle notevoli potenzialità, e le tappe all’estero, in Austria e Slovenia.In vista di Go!2025 si sta predisponendo un programma che andrà a consolidare l’ottimo rapporto di collaborazione con la città di Gorizia e verrà ampliato il raggio d’azione in Slovenia, coinvolgendo alcuni siti di Nova Gorica e Dobrovo.Un’attenzione particolare è da sempre rivolta ai più piccoli e agli adolescenti. “Il Paese dei bambini che sognano" è una giornata dedicata a bambini e ragazzi con presentazioni di libri, letture, spettacoli e laboratori, mentre la sezione “dialoghi a scuola” vede una collaborazione aperta con le scuole di ogni ordine e grado di varie località regionali, in particolare con il Polo liceale di Gorizia che ha avviato con Culturaglobale l’alternanza scuola-lavoro, permettendo ai ragazzi di affiancare l’organizzazione del Festival nell’accoglienza degli ospiti, nella cura dei singoli eventi e, in alcuni casi, nella moderazione degli stessi.Il Festival “dialoghi” è anche solidarietà. Nell’edizione 2021, durante le varie tappe sono stati raccolti fondi a favore di Scricciolo, associazione di genitori di bambini prematuri di riferimento all’IRCCS Materno Infantile Burlo Garofolo di Trieste, alla quale a fine rassegna è stato consegnato un assegno di 900 euro a sostegno delle case di Scricciolo, strutture che ospitano le mamme dei bambini ricoverati in Terapia Intensiva Neonatale.Per il 2022 la raccolta verrà attivata, e il pubblico potrà donare durante le numerose tappe del Festival, per sostenere il CRO di Aviano - Istituto nazionale Tumori, struttura di ricovero e cura a carattere scientifico.Culturaglobale lancia anche un appello per la ricerca di volontari che abbiano desiderio di essere operativi nel sostegno all’organizzazione del Festival: dall’accoglienza degli ospiti alla logistica, dal coordinamento delle attività alla gestione del pubblico e molto altro. Per maggiori informazioni basterà inviare una mail a info@culturaglobale.it