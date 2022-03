Sabato 19 marzo, alle ore 18:00, alla Libreria Friuli di Udine si terrà la presentazione del libro "Dialogo sopra i massimi sistemi quantistici" di Francesco de Stefano.



Il libro è scritto in forma di dialogo galileiano e illustra concettualmente il dibattito sui fondamenti fisici ed epistemologici della meccanica quantistica. Di quest'ultima vengono quindi esplorate tutte le diverse interpretazioni che si sono susseguite nel tempo (dal dialogo tra Einstein e Bohr ai paradossi del gatto di Schrödinger e dell'amico di Wigner, dalla teoria dei molti universi a quella della decoerenza) e le teorie alternative alla sua interpretazione ortodossa, con una particolare attenzione alla teoria di Ghirardi, Rimini e Weber (elaborata all'Università di Trieste) e alla meccanica bohmiana. Il lettore vi troverà inoltre tutti i temi al centro del dibattito sulla meccanica quantistica, dall'entanglement quantistico alla non-località. Completano il testo undici appendici matematiche per il lettore che volesse approfondire rigorosamente le questioni concettuali presentate nel dialogo in maniera più divulgativa. Un libro pensato per chiunque voglia accostarsi con curiosità intellettuale a un dibattito filosofico ancora in corso.



Ingresso gratuito con Super green pass / carta verde rinforzata secondo le normative vigenti.

Durante l'evento, è obbligatorio, a partire dai 6 anni, indossare la mascherina FFP2.

La prenotazione è obbligatoria. Per prenotare è necessario inviare una mail a: presentazioni.libreriafriuli@gmail.com e attendere conferma da parte del nostro staff.