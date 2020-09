Diario di viaggio nelle terre di Don Peppe Diana

"Il viaggio riduce le distanze e abbatte i confini. Le presunte diversità si smussano e l'altro ci appare come specchio di noi stessi.

Ci rendiamo conto che ciò che rende nobili le nostre vite sono i valori della solidarietà, della libertà, della tolleranza e del rispetto, nella lotta ad ogni forma di prevaricazione. Valori che faticano a concretizzarsi in una società in cui la giustizia non è in grado di garantire diritti e dignità ad ogni cittadino, in cui non ci sia

inclusività ed accoglienza anche nei confronti delle persone più fragili e svantaggiate, le cui potenzialità e risorse sono spesso superiori al nostro immaginario.

Abbiamo ripercorso la storia di persone coraggiose e capaci anche d donare la vita per un ideale, abbiamo incontrato realtà e persone virtuose, abbiamo condiviso momenti piacevoli ed intensi, assieme"

Un viaggio, che prima di essere il viaggio fisico che ha portato 25 persone nelle Terre di Don Peppe Diana, nel casertano, è un viaggio di incontro e conoscenza iniziato a maggio 2019. Da quella data infatti, una serie di incontri a cadenza mensile, ha permesso l'incontro e la conoscenza reciproca tra l'associazione LIBERA e il mondo della psichiatria, con quelli che allora erano i CSM dell'ASS n. 2 Bassa Friulana - Isontina (Gorizia, Monfalcone e Latisana).



Una trentina le persone coinvolte, giovani universitari del Presidio di Libera "Marcella di Levrano", infermieri, educatori e assistenti sociali dei CSM e persone seguite dai Centri di Salute Mentale.Apice del percorso è stato il viaggio di una settimana fatto ad ottobre scorso, con l'intensa collaborazione del Comitato Don Peppe Diana di Casal di Principe (CE), che ha organizzato l'intero calendario di incontri e visite che sono state fatti in quella settimana.Un viaggio e un'esperienza molto intensi, non solo per il fitto programma, ma anche e soprattutto per l'energia e le testimonainze che sono stati raccolti in questa esperienza.Il tentativo di questo incontro è quello di condividere anche con altre persone le esperienze vissute, attraverso immagini e parole.