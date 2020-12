Dicembre con Favole al telefono

Per restare vicino alla sua bambina anche quando era lontano da casa, il ragionier Bianchi di Varese le telefonava ogni sera per raccontarle una storia: così ci racconta Gianni Rodari nell’incipit delle sue celebri Favole al telefono.

E in effetti una favola al telefono è un bel modo per sentirsi più vicini, soprattutto in questo momento, è un modo per esserci per gli altri e celebrare il piacere di leggere e raccontare storie come e più di sempre.



Per questo nelle giornate di venerdì 11, sabato 12 e domenica 13 dicembre, dalle ore 17.00 alle 20.00, grazie a una squadra di lettori volontari del Sistema Bibliotecario del Medio Friuli, coordinati da Damatrà onlus, tutte le famiglie residenti nei Comuni del Medio Friuli che ne faranno richiesta potranno ricevere una favola al telefono per i propri bambini direttamente a casa propria!



Le prenotazioni si effettuano chiamando Damatrà al nr 0432.235757

La formula vincente è stata collaudata nel mese di marzo, durante il lockdown, quando i narratori professionisti di Damatrà, insieme ad una ottantina di lettori volontari da tutto il Friuli Venezia Giulia, si sono organizzati per donare la propria voce a migliaia di bambini della regione. A raccogliere il testimone sono stati poi i lettori volontari diche hanno proseguito nei mesi a successivi.L’iniziativa ha avuto in breve tempo risonanza a livello nazionale, tant’è che le, ed è stata replicata da altre realtà culturali, diventando una buona pratica condivisa.Le letture al telefono sono iniziate il 20 novembre, in occasione della, e ora proseguono in queste tre speciali giornate di dicembre in cui ilha chiamato a raccolta una ventina dei suoi volontari, per offrire nuovamente l’esperienza alle famiglie residenti nei, dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 16.00.