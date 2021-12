Dicembre gratuito ai Musei Erpac di Gorizia

Sarà un dicembre a ingresso gratuito, quello proposto dai Musei Erpac di Gorizia. Un modo per ribadire la sicurezza sanitaria nei luoghi della cultura, ma anche un omaggio alle Madri Orsoline a cui è dedicata la mostra “Tra la terra e il cielo. I meravigliosi ricami delle Orsoline”, visitabile dallo scorso mercoledì al Museo della Moda e delle Arti applicate di Gorizia. Una gratuita che comprenderà anche il Museo della Grande Guerra e la Pinacoteca di Palazzo Attems Petzenstein, sempre a Gorizia. Tutte sedi culturali ed espositive gestite da Erpac FVG, Ente Regionale per il Patrimonio Culturale del Friuli Venezia Giulia, che già aveva stabilito l’ingresso gratuito alla Galleria Spazzapan di Gradisca d’Isonzo, dove è in corso la mostra sul Fondo “Biolcati/Corgnati”, donato dalla figlia della cantante Milva.



Orari d’apertura: Museo della Moda e delle Arti e Museo della Grande Guerra, da martedì a domenica dalle 9 alle 19, lunedì chiuso; Palazzo Attems Petzenstein, damartedì a domenica dalle 10 alle 18, lunedì chiuso; Galleria Spazzapan, da mercoledì a domenica, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19, chiusa lunedì e martedì. Per informazioni: musei.erpac@regione.fvg.it; https://musei.regione.fvg.it