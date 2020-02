Dieci anni del Premio d’Artista Mattador

L’anno che vede l’Undicesima edizione del Premio Mattador e del Premio d’Artista ad esso collegato è iniziato con delle buone nuove poiché la Mostra “10 Anni di Premio d’Artista Mattador” ospitata al Museo Revoltella di Trieste è stata prorogata al 9 marzo 2020.

La Mostra curata dal prof. Riccardo Caldura, riunisce le proposte grafiche di dieci grandi personalità dell'arte contemporanea in dialogo con una selezione di lavori di Matteo Caenazzo, a cui è dedicata l’esposizione e che ha ispirato l’intera concezione del Premio Mattador. Gli autori delle tirature a stampa fine art giclée, in esemplari numerati e firmati, per le varie edizioni del Premio fra il 2010 e il 2019 sono: Serse, Un disegno per le parole; Sergio Scabar, Le macchine di Matteo; Stefano Graziani, Alcuni motivi per guardare in uno specchio; Massimo Pulini, Attraverso Matteo; Massimo Kaufmann, Matteo; Luigi Carboni, Mattador; Massimo Bartolini, Aerei; Remo Salvadori, Triade; Hans Op de Beeck, Merry-go-round in the Snow; Loris Cecchini, Pensare per immagini / I must have seen things again and again.

L’esposizione, per scelta curatoriale, volutamente contenuta, intima e di nicchia, ha ottenuto ottimi riscontri dal punto di vista critico e sta rilevando numerose presenze di pubblico, pertanto si è ritenuto fosse importante realizzare un catalogo che ne portasse testimonianza. Prodotto da Mattador, a cura di Riccardo Caldura e Laura Modolo, e pubblicato da EUT Edizioni Università di Trieste, il volume sarà presentato all'Auditorium del Museo Revoltella alle ore 11:00 di sabato 29 febbraio, con la partecipazione degli autori dei testi e di alcuni artisti. Saranno inoltre presenti Giorgio Rossi, assessore alla Cultura del Comune di Trieste e Laura Carlini Fanfogna, direttrice Civici Musei e Biblioteche del Comune di Trieste.

I lavori in mostra esprimono le distinte poetiche degli autori, e sono pienamente riconducibili alla loro ricerca. Era «importante nell’intento e nella concezione del Premio» afferma Caldura «che fosse percepibile la coerenza fra quanto prodotto per Mattador e la più ampia produzione degli autori. Si è generata così una raccolta di immagini, singolarmente ben individuabili, e allo stesso tempo in grado di strutturare una sorta di mosaico collettivo avente come tratto comune una biografia. Nel Premio d’Artista si rispecchia la stessa ideazione di Mattador che negli anni, grazie ai moltissimi lavori dei giovani partecipanti, ha continuato a rigenerare nell’unico modo possibile, quello creativo, ciò che era stato prematuramente interrotto». Insieme a queste grafiche autoriali viene presentata una selezione dei lavori di Matteo, richiamando così le motivazioni originarie del Premio Mattador. I suoi quaderni di schizzi e disegni, le annotazioni diaristiche, i fogli da piccoli album rappresentano l’occasione per avvicinarsi alla poetica di un giovane, tesa fra visione e descrizione, fra ombra e luce, non di rado pervasa da una sottile inquietudine.

Da oltre dieci anni l’Associazione Mattador, nata per continuare idealmente i sogni e i progetti di un giovane talentuoso che ci ha lasciato troppo presto, ha dato tramite il suo Premio e le sue attività formative grandi occasioni a tanti altri ragazzi che aspirano a fare del cinema il proprio mestiere. Tutto quanto è stato fatto in questi dieci anni è stato ispirato dalle passioni e dal pensiero di Matteo Caenazzo, giovane triestino diplomato in decorazione pittorica al Liceo artistico Nordio di Trieste e formatosi in Tecniche Artistiche e dello Spettacolo all’Università Ca’ Foscari di Venezia, scomparso prematuramente nel giugno 2009. La missione di Mattador è stata sempre quella di far emergere e valorizzare nuovi talenti dai 16 ai 30 anni, offrendo loro la formazione nei mestieri del cinema: oltre agli importi dei premi si svolgono qualificati percorsi dedicati allo sviluppo dei loro progetti - dalla sceneggiatura alla regia, dalla storia disegnata alla stop-motion - svolti insieme a tutor professionisti di livello nazionale ed internazionale.