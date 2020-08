Dieci anni di Trieste mosaico di Culture

Venerdì 28 agosto s’inaugura la X edizione di “Trieste mosaico di Culture”, con un ciclo di visite guidate in città sulla Trieste multiculturale e le sue comunità storiche. Organizzata dall’associazione culturale Altamarea, con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e della Promoturismo FVG, prevede dieci visite a piedi, dalla durata di due ore, fino il 18 ottobre. Il programmma vede la partecipazione di vari enti privati e delle comunità ebraica, greco-orientale, serbo-ortodossa e dell’Unione dei Circoli Sloveni di Trieste.



Il primo appuntamento è venerdì 28 agosto con “Pagine scolpite nella pietra”, sull’antica Tergeste. Attraverso vari monumenti e tracce, dal propileo romano di San Giusto appena restaurato al Teatro Romano, una passeggiata ricca di storia e memorie. Con degustazione di vini del Carso, alla ricerca delle fragranze del vino "pucino" degli antichi Romani. Ritrovo: ore 17.10, di fronte alla Cattedrale di San Giusto.



Seguirà martedì 1 settembre “Leggere l’architettura nel Borgo Teresiano”: segreti, curiosità e aneddoti sull’emporio del Vecchio Impero, sulle decorazioni dei palazzi storici e con una visita alla Chiesa di San Nicolò dei Greci. In omaggio i "biscottini dell’Imperatrice Maria Teresa". Ritrovo alle 17.10 davanti a “Tipicamente Triestino”, in Via Einaudi, 1.



Quote di partecipazione: € 10 interi; € 5 i minori di 14 anni; gratis i minori di 6. E’ richiesta la prenotazione alla mail rinaanna.rusconi@gmail.com o su Whatsapp al cell. 347.21.12.218. Altre informazioni sul sito [www.altamareatrieste.eu]www.altamareatrieste.eu e sulla pagina Facebook di Altamarea.