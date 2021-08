Diecimillanta sbarca a Grado

Scintille, come le piccole e grandi vite che hanno illuminato il mondo, nel tempo: è questo il filo rosso della prossima tappa, venerdì 6 e sabato 7 agosto a Grado, del Festival di Letteratura per l’Infanzia “Diecimillanta”, che ripercorre attraverso dieci momenti, le prime dieci annualità di Crescere Leggendo, progetto di promozione della lettura ideato e curato da Damatrà onlus. Diecimillanta Festival, nato per iniziativa del tavolo di operatori di Crescere Leggendo, capofila l’Associazione Culturale 0432 per la direzione artistica dell’autrice Chiara Carminati, ci ricorda così, con due giornate di eventi per adulti e giovanissimi nella bella “isola del sole”, che sfogliare i libri dedicati a vite eccezionali diventa un modo per leggere anche il presente e interpretare le piccole grandi narrazioni della vita.



Progettati per favorire la partecipazione di chi sarà in vacanza, gli eventi di Diecimillanta a Grado metteranno al centro tre voci che si integrano nella promozione della lettura: un’editrice, una libraia ed un’operatrice culturale specializzata nell’audiovisivo, un segmento prezioso della filiera del libro. L’appuntamento è venerdì 6 agosto dalle 10.30 alle 12 nella Biblioteca Civica Falco Marin di Grado, dove interverrà innanzitutto, in video collegamento, la direttrice di Editoriale Scienza Sabina Stavro. Con “Lampi di genio e donne nella scienza” ci guiderà a scoprire come sono nate due collane storiche della letteratura per l’infanzia: Lampi di Genio e Donne nella scienza. Lampi di Genio, scritta e disegnata da Luca Novelli, raccoglie biografie di grandi personaggi raccontate in prima persona, quasi come dei diari personali. Donne nella scienza, pionieristico progetto editoriale, nasce nel 2003 e nel 2018 vince il premio Andersen come miglior collana di divulgazione. Subito dopo sarà la volta di Alice Maddalozzo Della Puppa, della Libreria Baobab (Porcia), una libraria attenta e specializzata che proporrà una piacevole carrellata di recenti proposte editoriali che narrano biografie d’eccezione: tra scienza, arte, musica, scrittura, cinema … Romanzi, diari, albi illustrati e graphic novel raccontano vite rilevanti di donne e uomini. A suggello di questi interventi ecco Giulia Cane, del Sistema Regionale delle Mediateche del Friuli Venezia Giulia, con Storie di film: scintille al cinema: tornano gli spezzoni di film biografici vecchi e nuovi che sorprendono per la capacità di raccontare al di là delle immagini, con uno sguardo particolare alle donne scienziate, dottoresse, ricercatrici, visionarie che hanno inventato ciò che non c’era.



L’incontro è gratuito, si svolgerà sulla piattaforma Zoom, e prevede un numero limitato di posti con iscrizione obbligatoria. Al momento dell’iscrizione verrà fornito il link d’accesso all’incontro. Info e prenotazioni: Biblioteca civica “Falco Marin” 0431 / 82630 biblioteca@comunegrado.it; da mar a sab 9.00-12.00 lun / mar / mer / ven 16.30-19.30.Sabato 7 agosto si prosegue dalle 20.45 alle 22.00 in Campo Patriarca Elia con “Buon compleanno Gigetta e Gigetto!”, tante storie per tutti con la gesta lampo per i 10 anni di Crescere Leggendo, a cura dell’Associazione culturale 0432. E a seguire, per tutti, Damatrà onlus propone “1,2,3… FUOCO!”, narrazione in cuffia. All’alba dell’umanità, in cerca di scintille ... Uno storytelling per famiglie, da ascoltare insieme ma ognuno con la propria cuffia, così da stare in un prezioso racconto di voci e musiche senza perdere nemmeno una lettera o un suono. Un’esperienza immersiva che mette al centro il potere evocativo del racconto e delle parole. E la narrazione ci riporterà “All’alba dell’umanità”, quando nessuno sapeva cos’era il fuoco, né tanto meno come accenderne uno. Tempi difficili per quei primi uomini, che avevano una grande paura del buio. Per fortuna un giorno qualcosa cambiò, e finalmente il fuoco fece la sua comparsa. Ma cosa ha fatto scoccare la scintilla? Una storia che ci arriva dall’antica Grecia e che narra di un certo Prometeo… La partecipazione alle narrazioni è gratuita con prenotazione; l’attività è consentita ai maggiori di 12 anni con esibizione della Certificazione verde COVID-19 – Green Pass.E dal 7 al 23 agosto la mostra digitale “Leggevo che ero” sarà ospitata nei locali della Biblioteca “Falco Marin” di Grado, visibile a chiunque acceda ai servizi bibliotecari. La mostra digitale “Leggevo che ero. Ritratti con libro d'infanzia” è una galleria di ritratti di ritratti fotografici di personalità del mondo dell’editoria per ragazzi in posa con un proprio libro d’infanzia, quello che più di altri ha contribuito a renderli l’adulto di oggi: una carrellata di scrittori, illustratori, editori, librai che hanno offerto volto e ricordi per raccontare come i libri rappresentino una grande occasione di divertimento, apprendimento, evoluzione, cambiamento. Leggevo che ero è un progetto di Andersen in collaborazione con Bologna Children’s Book Fair - fotografie e interviste di Mara Pace.Diecimillanta Festival, in programma fino al 3 settembre 2021 in tutto il territorio regionale, è realizzato con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia-Giulia – Assessorato alla Cultura, media partner la rivista Andersen. Info: www.crescereleggendo.it pagina 0432/associazione0432 pagina Damatrà/damatraonlus