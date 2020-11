Digital edition, incontri in streaming tra Dante e l'Africa

Nel 2020 pandemico si riorganizza l’attività del Centro Culturale Casa Zanussi di Pordenone, per una “digital edition” che propone tanti eventi e tanti temi: alcuni incontri saranno direttamente fruibili online e altri resteranno accessibili dietro richiesta specifica. Ecco il cartellone previsto da martedì 10 a domenica 15 novembre.



Martedì 10 novembre, nell’ambito del cartellone del 29° Festival internazionale di Musica Sacra dedicato alla figura del “Pater”, alle 15.30 sarà proposta la Lezione di Pier Carlo Begotti, storico della lingua e cultura friulana, dedicata a “Legno, paglia, mattoni e pietre nelle dimore”, una tappa del cartellone legato alla Storia del Patriarcato di Aquileia attorno al 1420. Per seguirla basta entrare nel sito www.centroculturapordenone.it/pec e cliccare sulla news dell'incontro.



, sempre dalle 15.30 il testimone passa all’UTE Pordenone, per la lezione del ciclo “Scoprendo l’Africa”: sarà il viaggiatore Ruggero Da Ros a raccontare il. Per seguire la lezione è necessario entrare nel sito centroculturapordenone.it e cliccare sulla news dell'incontro per registrarsi., dalle 15.30, il docente di lettere classiche Paolo Venti terrà una lezione dedicata a “Dante nella cultura popolare”, riservata agli iscritti UTE. Per accedere è necessario prenotarsi inviando una mail all’indirizzo ute@centroculturapordenone.it, e poi registrarsi al link ricevuto per accedere alla diretta.Restano intanto disponibili in un clic, sul canale youtube Cultura Pordenone, molti incontri “on demand” che si sono già svolti: le lezioni di Fulvio Dell’Agnese e Pier Carlo Begotti per il ciclo dedicato al Patriarcato di Aquleia.