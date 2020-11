Digital edition per le lezioni dell'Università della Terza età

Prosegue a ritmi intensi l’attività del Centro Culturale Casa Zanussi di Pordenone, con una “digital edition” ricca di incontri: alcuni direttamente fruibili online e altri accessibili dietro richiesta specifica. Le lezioni che erano in programma in presenza sono garantite con la nuova programmazione streaming che permette comunque di restare “vicini” nella fruizione di contenuti culturali importanti, grazie alla disponibilità del pubblico e dei relatori. Il cartellone streaming in programma per la settimana lunedì 16 - venerdì 20 novembre si apre, lunedì alle 15.30, con la presentazione del libro Il fiume a bordo, Bottega Errante Edizioni.



In collegamento gli autori Alessandro Venier e Mauro Daltin, conduce l’incontro Daniele Zongaro della libreria Quo Vadis. La lezione è riservata agli iscritti UTE, per accedere basta inviare una mail a ute@centroculturapordenone.it e poi registrarsi secondo le indicazioni ricevute. Le lezioni settimanali UTE proseguiranno mercoledì 18 novembre, alle 15.30, con l’evento di Medicina Come superare la paura e l’ansia, affidato alla psicologa e psicoterapeuta Giulia Agostinelli. Venerdì 20 novembre, alle 15.30 sarà Luciano Padovese, teologo morale e operatore culturale, a guidare il pubblico UTE “Alla ricerca della felicità” attraverso Il buon uso della lentezza. Ascoltare, dialogare, riposare. Anche in questi casi le lezioni sono riservata agli iscritti UTE, che potranno accedere scrivendo a ute@centroculturapordenone.it.



Martedì 17 novembre, alle 15.30 appuntamento con una nuova tappa del ciclo di conferenze a cura di Pier Carlo Begotti, storico della lingua e cultura friulana, nell'ambito del XXIX Festival Internazionale di Musica Sacra 2020 promosso da Presenza e Cultura. Lavorare con le mani, le macchine e la mente è l’ultimo dei tre speciali appuntamenti tra cibi quotidiani, mattoni e pietre nelle dimore friulane intorno al 1420. Le registrazioni delle dirette streaming sono visibili sul canale youtube "Cultura Pordenone". Questa lezione è aperta a tutti gli spettatori interessati entrando nella pagina dedicata del sito www.centroculturapordenone.it/pec e registrandosi attraverso il link apposito.