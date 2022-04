Disobbedivo ubbidendo, storia passionale di Marguerite Duras

Sarà Marguerite Duras la protagonista dell’aperitivo con l’arte “Disobbedivo ubbidendo”, in programma a Palmanova, domenica 10 aprile a partire dalle 15.30.



“Trekking, musica, letteratura e degustazione si uniranno in modo unico, permettendoci di scoprire la celebre scrittrice ma anche il fascino dei Bastioni UNESCO di Palmanova. Cultura, arte, buon vino sono gli ingredienti che animeranno un percorso di visita in movimento, una passeggiata particolare tra le mura della Fortezza”, commenta Silvia Savi, assessore comunale a cultura e turismo.



Marguerite Duras è una delle scrittrici più amate di sempre, donna coraggiosa, libera, passionale. Le sue scelte estreme in amore e anche in politica facevano gridare allo scandalo, ma lei se ne disinteressava. Figura femminile tra le più importanti del XX secolo, era contraria alle istituzioni, alla morale, ai luoghi comuni: un esempio di emancipazione femminile. È autrice di best seller come “L’amante” e “Una diga sul Pacifico”. È sua la sceneggiatura del capolavoro cinematografico “Hiroshima mon amour”.



(scrittore e giornalista) e(attrice) attraverso i video dell’epoca selezionati e montati da(fotografo e videomaker) con l’. Lo spettatore verrà condotto all’interno della dimensione sentimentale e artistica dell’autrice francese.Biglietto 20€ (15€ per i soci Ass. Culturale Adelinquere) comprensivo di: camminata con guide professioniste, ingresso alle gallerie, degustazione vini e spettacolo. Ingresso gratuito per i minori accompagnati.Il programma prevede, a partire dalle 15.30, una passeggiata guidata nel Parco dei Bastioni tra le mura e la storia della Fortezza di Palmanova, passando per l’acquedotto veneziano, il belvedere delle cascate, le gallerie di rivellino con i camminamenti sotterranei e il baluardo Donato con sosta musicale nella loggia (Clara Di Giusto violoncello). Attraverso Porta Cividale si raggiungerà la polveriera napoleonica Garzoni, luogo dello spettacolo e della degustazione di un vino locale della cantina Roncsoreli preceduta dalla spiegazione da parte di un sommelier dell’ O.N.A.V. Infine spettacolo dell’“Aperitivo con l’Arte” dedicato alla scrittrice francese Marguerite Duras.Un evento organizzato dall’ Associazione Culturale Adelinquere in collaborazione con il Comune di Palmanova - Assessorato alla Cultura, l’O.N.A.V e gli Amici dei Bastioni.