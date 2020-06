Diventare ‘grandi’ attraverso il lavoro

Giovane scrittore udinese che, dopo gli studi in Giurisprudenza, ha scelto di fare l’insegnante, un mestiere che oggi pare ancor più ispirato da una vera e propria vocazione, Francesco Colò è da sempre appassionato di scrittura. Tra una lezione e l’altra, lettore onnivoro e appassionato, ha dato alle stampe il romanzo Il pesce non c’entra, interamente autoprodotto e stampato grazie a una piattaforma on line, “perché volevo fosse un progetto tutto mio”.

Anche la copertina e le raffigurazioni contenute all’interno, infatti, sono opera dell’autore. Intitolato così grazie alla folgorante intuizione materna, è un romanzo autobiografico frutto di dieci anni di lavoro.

“E’ la storia di una buona parte della mia vita, un romanzo di formazione – spiega - Parla di come diventare grandi, di amore, di amicizia e del passaggio difficile che dalla fine degli studi conduce all’ingresso nel mondo ‘dei grandi’, attraverso il lavoro. La narrazione è in prima persona e il protagonista è Leonardo Zardelli (in stampatello), una persona particolare quanto me, per il quale la realtà è condita da episodi al limite del fantascientifico. Una commistione tra realtà e immaginazione, perché il bello della vita è anche questo”. Leonardo, il protagonista, diventa grande e a un certo punto approda in una redazione giornalistica. Proprio come Francesco Colò che, segnato in positivo da un periodo di stage proprio nella nostra redazione, ha deciso di raccontare l’esperienza al giornale: “Una parentesi ricca e molto formativa che ho voluto rendere pubblica”.

I primi due capitoli sono stati pubblicati nel tempo a puntate sul profilo Facebook del ‘pesce’, mentre la terza e ultima parte, Il pesce tre, è inedita ed è contenuta, assieme alle precedenti, nel libro fresco di stampa. Il romanzo d’esordio di Francesco Colò è anche un’opera sperimentale dal punto di vista narrativo perché, come sostiene l’autore “c’è bisogno di sperimentazione nel nostro settore”. Un omaggio ai grandi classici, e non solo, molto amati da Colò, da Il giovane Holden di J. D. Salinger a Jack Frusciante è uscito dal gruppo di Enrico Brizzi e Le nostre luci di Ben Brooks, con un tocco di originalità.

