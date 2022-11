Diversamente Artisti in Villa Vicentini Miniussi

Viene inaugurata giovedì 1 dicembre, alle 18, negli spazi della sede del Consorzio Culturale del Monfalconese, in Villa Vicentini Miniussi a Ronchi dei Legionari, la mostra "Diversamente Artisti".

L'evento, a cura de Anteas Il Faro Odv di Grado con il supporto del CCM-Ecomuseo Territori, il patrocinio del Comune di Ronchi dei Legionari e il contributo della Cassa Rurale Fvg, vedrà esposte opere di Sergio Cechet, Valentina Feresin, Dennis Maricchio e Sara Peric, legati tutti dalla stessa passione per l'arte. Per la realizzazione di questa mostra esprimono la carica di creatività e il potere riabilitativo dell'arte, offrendo delle visioni personali e originali del mondo attraverso la loro sensibilità e il loro sguardo unico riflessi nelle loro opere. Impiegando tecniche diverse hanno prodotto lavori ispirati e personali, che ci raccontano la forza e l’impegno che si cela dietro ogni pennellata, le loro storie, i loro pensieri e anche la loro ironia. La mostra è quindi un esempio di come il linguaggio della fantasia sia in grado di diventare linguaggio comune di condivisione, un codice di comunicazione capace di abbattere le barriere.

La mostra, nata nell’ambito del progetto Diversamente Artisti ideato dal direttivo dell’associazione Anteas Il Faro di Grado, sarà aperta, a ingresso libero, poi da venerdì 2 dicembre al 7 dicembre (domenica esclusa) dalle 10 alle 12.30 e il lunedì e il mercoledì anche dalle 15 alle 17.

Villa Vicentini Miniussi sabato 3 dicembre, alle 10, ospiterà inoltre il seminario "Come si organizza un evento inclusivo? Guida per progettare e realizzare manifestazioni all'insegna di accessibilità e inclusione", a cura di William Del Negro, presidente di IO CI VADO APS e Willeasy srl. Le iniziative vengono proposte dalla rete di partner per sostenere la sensibilizzazione nei confronti della disabilità, per promuoverne i diritti, il benessere e la piena dignità della persona.