L'ARLeF - Agenzia Regionale per la Lingua Friulana rinnova la presenza a Friuli Doc con lo spazio “DOC come la tô lenghe”, dedicato alla promozione, all'informazione e alla distribuzione di materiali in friulano. Ma la lingua friulana entra quest’anno nel vivo della comunicazione di Friuli Doc in maniera ancor più incisiva grazie alla stretta collaborazione con il Comune di Udine. Parlano in friulano il sito internet e i social della kermesse grazie al servizio di traduzione messo a disposizione dall’ARLeF e, per la prima volta, due importanti vie d’accesso alla manifestazione - Riva Bartolini e Via Poscolle - accolgono i visitatori con striscioni stradali in friulano.

“Nel sottotitolo di Friuli Doc Vini, Vivande, Vicende, Vedute", spiega il Presidente dell’ARLeF, Eros Cisilino, "c’è l’invito che l’Agenzia vuole raccogliere e rivolgere ai friulani, a raccontare le proprie “vicende” con la propria lingua madre e comunicare i frutti del proprio lavoro attraverso l’uso quotidiano del friulano. Il racconto in lingua friulana aggiunge sicuramente un sapore più originale e autentico a quello che si fa. Una espressione necessaria per far conoscere, ai bambini e agli adulti, le tante bellezze del nostro territorio”.

Lo stand istituzionale dell’ARLeF sarà collocato nel cuore della città, nello spazio “Assaggi di Friuli Venezia Giulia” in Piazza San Giacomo, grazie alla sinergia che si è venuta a creare con PromoTurismoFVG. Qui si potranno ritirare molti materiali informativi, ricevere indicazioni sui servizi dell’Agenzia e conoscere i tanti strumenti informatici messi a disposizione dall’ARLeF per scrivere correttamente in lingua friulana. Allo stand si potrà ritirare la cartolina di partecipazione del concorso che, per il secondo anno consecutivo, ARLeF lancia proprio in occasione di Friuli Doc: quest’anno è la volta di “Lis Vôs dai Animâi”, che chiama i partecipanti a cimentarsi sui versi degli animali in lingua friulana e mette in palio bellissimi regali.

Due gli eventi speciali ARLeF programmati nelle giornate clou di Friuli Doc, sempre nello Spazio “Assaggi di Friuli Venezia Giulia” in Piazza San Giacomo:

Venerdì 13 settembre, 17: presentazione del libro “E alore, Frico!” di Adriano Del Fabro. Un breve viaggio attorno a uno dei piatti simbolo della cucina friulana: storia, curiosità, aneddoti, ricette… Intervengono l’autore, William Cisilino (direttore dell’ARLeF), Nicola Foschiatto (presidente della Latteria Sociale Turnaria di Ravosa e Magredis) e l’enologo Giorgio Bertossi, del Mulino delle Tolle. La presentazione si concluderà con una degustazione di frico (a cura dell’Unione Cuochi del Friuli Venezia Giulia).

Sabato 14 settembre, 17: è dedicato ai più piccoli l’appuntamento con “MasterCogo per i bambini di Maman!”. Un gioco-quiz “sensoriale” per scoprire gli ingredienti che compongono diverse ricette della tradizione friulana. A condurlo sarà Daria Miani, amata protagonista di Maman!, la nota trasmissione televisiva per bambini in lingua friulana realizzata dall’ARLeF e in onda su Telefriuli, che proprio ad ottobre riprenderà la programmazione settimanale. Saranno distribuiti premi per tutti i bambini e materiali informativi che illustrano i vantaggi dell'educazione plurilingue.