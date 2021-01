Domenica in diretta col Fai Giovani

Ricominciano le attività del FAI - Fondo Ambiente Italiano sul territorio, seppur a distanza.





Esclusivamente tramite il canale Instagram del FAI Giovani FVG, alle 11:30 di ogni domenica di gennaio sarà possibile assistere in diretta alla spiegazione di 4 beni in provincia di Pordenone. Si partirà domenica 10 con il Capitello Brunetta, a Prata di Pordenone, che ospita un affresco di Gianfrancesco da Tolmezzo, poi a seguire il 17 sarà la volta di Palazzetto Diana-Santarossa a Polcenigo; il 24 invece il tour passerà a Pasiano di Pordenone, dove i volontari del FAI andranno a ricostruire la storia della fornace di Rivarotta, chiaro esempio di archeologia industriale, e infine il 31 si terminerà in corso Vittorio Emanuele a Pordenone, con gli occhi all'insù ad ammirare la facciata dipinta di palazzo Crescendolo-Milani.





Per maggiori informazioni scrivere a pordenone@faigiovani.fondoambiente.it