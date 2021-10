Domeniche al Museo di Storia Naturale

Le prossime tre domeniche (24 e 31 ottobre e 7 novembre) visite alla mostra Origine dei saperi scientifici in Friuli. La meteorologia da Girolamo Venerio ad Ardito Desio, allestita in via Sabbadini 32, a Udine. I visitatori potranno conoscere gli strumenti utilizzati da Girolamo Venerio per raccogliere i dati meteorologici di Udine per oltre 40 anni, dal 1802 al 1843. La visita guidata prevede anche la presentazione dei progressi fatti dalle metodologie e dalle attrezzature utilizzate in meteorologia in oltre due secoli.



Gli incontri, che sono gratuiti, si terranno nella sede del Museo Friulano di Storia Naturale, in via Sabbadini, il 24 e 31 ottobre e il 7 novembre, con tre turni pomeridiani alle 15.00, 16.00 e 17.00 della durata di circa 40 minuti ciascuno. L'attività è adatta a tutti.



Prenotazione e certificato verde obbligatori.

