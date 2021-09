“Domenico Schiavi: Arte ed architettura di una bottega friulana tra XVIII e XIX secolo”, sabato 11 settembre a Tolmezzo, lle 18.30, al Museo Carnico delle Arti Popolari, la presentazione del volume a cura di Gianluca Paron.



Domenico Schiavi, nato nel 1718 a Tolmezzo, fu un architetto molto attivo e conosciuto; tra i suoi lavori vi sono la splendida villa di Jacopo Linussio e il Duomo di Tolmezzo. Le sue opere si possono ammirare in diversi luoghi della Carnia, del Friuli e dell'Istria.



La pubblicazione nasce originariamente dall'esigenza di approfondire, attraverso una ricerca archivistica, l'attività e più in generale i progetti e le opere realizzate nell'Istria veneta dalla bottega di Domenico Schiavi, in occasione del trecentesimo della nascita. Da tale proponimento si è sviluppato successivamente un progetto più ampio, concepito e promosso dall'Unione degli Istriani, per celebrare degnamente una delle personalità più interessanti del Settecento in Carnia e in Friuli.



L'evento è organizzato dall'Unione degli Istriani, dal Comune di Tolmezzo e dalla Biblioteca civica "Adriana Pittoni" di Tolmezzo, in collaborazione con il Museo Carnico delle Arti Popolari.



Per partecipare all'incontro è necessario essere in possesso di Green Pass o di idonea certificazione medica di esenzione dalla vaccinazione. I posti sono limitati e la prenotazione obbligatoria.



Per informazioni e prenotazioni contattare la Biblioteca civica "Adriana Pittoni" di Tolmezzo: telefono 0433 487950, e-mail biblioteca@com-tolmezzo.regione.fvg.it.