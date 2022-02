Inaugurerà sabato 26 febbraio, a Udine, la mostra 'Costruire sempre: una passione per l’uomo Don Emilio De Roja: storia di una vita costantemente all’opera' organizzata da Associazione Partigiani Osoppo Friuli, Centro culturale Il Villaggio e Comune di Udine. L'esposizione è dedicata a don Emilio De Roja, il sacerdote che ha dedicato la sua vita alla solidarietà e all'impegno verso gli altri.



Don Emilio de Roja, è nato a Klagenfurt il 28 febbraio 1919, nel 1929 comincia a frequentare il Seminario arcivescovile di Udine a Castellerio e nel 1941 viene ordinato sacerdote nella Pieve di Madonna di Buja. Moderatore – Prefetto generale ed insegnante nel Seminario, dal 1943 al 1945 partecipa attivamente alla Resistenza, operando prima nelle carceri per il conforto e la liberazione dei prigionieri e, quindi, a sostegno delle brigate partigiane Osoppo. E’ così tra i protagonisti della liberazione di Udine.



, un quartiere alle porte di Udine all'epoca povero e malfamato. Qui fonda la Scuola di Arti e Mestieri per qualificare professionalmente i tanti giovani senza lavoro e gestisce un gruppo scout.Risale poi al, della quale rimane Presidente fino al 3 febbraio 1992, giorno della sua scomparsa, per raccogliere ragazzi con gravi problematiche personali e familiari, portando la maggior parte di loro ad un pieno riscatto morale e sociale.Impegnato nella solidarietà, particolarmente dopo il terremoto del 1976, fonda la Caritas diocesana udinese., senza mai dimenticare l’impegno verso la crescita e la cultura della città di Udine.Sabato 26 febbraio, alle 10:30 presso la chiesa di San Pietro martire a Udine (via Paolo Sarpi, 7), si terrà la presentazione della mostra con la partecipazione di Pietro Fontanini, sindaco di Udine, Vittorino Boem, presidente Fondazione Casa dell’Immacolata, Daniele Cortolezzis, presidente associazione Amici don De Roja, Roberto Volpetti, presidente associazione Partigiani Osoppo Friuli, Paolo Benedetti, presidente centro culturale Il Villaggio e Mons. Andrea Bruno Mazzocato, arcivescovo di Udine. La mostra sarà allestita negli spazi della galleria “Tina Modotti” (visitabile fino al 3 aprile 2022 nei seguenti orari: venerdi 16.00 - 18.30 sabato 10.00 - 13-00 / 16.00 - 18.30 domenica 10.00 - 13-00 / 16.00 - 18.30 visite guidate informazioni e prenotazioni su).L’accesso alla chiesa e alla mostra sarà consentito solo con green pass rafforzato e mascherina FFP2.