Don Emilio de Roja, un esempio per ripartire

Una numerosa folla ha salutato questa mattina il taglio del nastro della mostra “Costruire sempre”, dedicata alla vita e alle opere don Emilio de Roja. Oltre 150 persone, tra cui molti rappresentanti delle amministrazioni locali e della società civile, hanno partecipato alla presentazione che si è tenuta nella chiesa di san Pietro martire a Udine, a dimostrazione dell’affetto e della stima che la città e tutto il Friuli provano per il “sacerdote degli ultimi”.

Prete patriota durante la Seconda Guerra Mondiale, “l’uomo della carità” nel Friuli della ricostruzione, artefice di speranza per tante famiglie, giovani e disoccupati del quartiere di San Domenico e non solo, don Emilio de Roja è stato un instancabile costruttore di bene, sempre pronto a ripartire. Nonostante le tante difficoltà affrontate, non ha mai smesso di vedere il bene in ogni persona incontrata.

Per questo l’Associazione Partigiani Osoppo Friuli, il Centro culturale Il Villaggio e il Comune di Udine hanno voluto dedicare a don Emilio de Roja una mostra: per ripercorrerne la vita e le innumerevoli opere, ma anche perché fosse d’esempio in tempi complessi come quelli che stiamo attraversando. “Costruire sempre: una passione per l’uomo. Don Emilio de Roja: storia di una vita costantemente all’opera”, questo il titolo dell’esposizione, allestita negli spazi della galleria Tina Modotti a Udine e visitabile fino al 3 aprile.

Gli organizzatori. "Una vicenda biografica così fuori dal comune ci pone delle domande interessanti – spiega Paolo Benedetti, presidente del Centro culturale Il Villagio –, da dove nasceva l’inesauribile energia di don Emilio? Da dove veniva la sua irragionevole “positività”, anche nelle situazioni più tristi e complesse? Le risposte possono aiutare anche noi ad affrontare le sfide che la realtà oggi ci pone, a ripartire e ricostruire".

"Don Emilio ha aiutato migliaia di giovani, fondando a Udine quella che possiamo definire una “Cittadella della Carità” – commenta Pietro Fontanini, sindaco di Udine –. Questa mostra interroga le istituzioni che devono sempre essere attente a valorizzare le realtà sociali e le persone quando si dimostrano in grado di affrontare problemi drammatici nell’interesse di tutti".

"Il nostro desiderio non è solo quello di riproporre una vita eccezionale – precisa Roberto Volpetti, presidente dell’Associazione Partigiani Osoppo Friuli -, ma anche il metodo con cui è stata vissuta. Don Emilio è stato fortemente legato all’Osoppo e convinto sostenitore della logica del perdono. Col suo esempio ha insegnato a voltare pagina, a ricostruire sempre partendo dal buono delle persone, senza soffermarsi sui difetti o le colpe del passato".

Oltre agli organizzatori, all’inaugurazione della mostra, avvenuta sabato mattina nella chiesa di san Pietro martire, sono intervenuti: Piero Mauro Zanin, presidente del Consiglio regionale, Vittorino Boem, presidente della Fondazione Casa dell’Immacolata, Daniele Cortolezzis, presidente dell’associazione Amici di don Emilio de Roja. Ha portato i suoi saluti anche l’arcivescovo di Udine, mons. Andrea Bruno Mazzocato, che ha sottolineato l’importanza dell’esempio di uomini di pace come don de Roja in un tempo e in un Europa nuovamente caratterizzati dalla guerra.

Nato a Klagenfurt nel 1919, Emilio de Roja crebbe a Buja e venne ordinato sacerdote nel 1941. Nelle settimane successive all’armistizio dell’8 settembre 1943, entrò a far parte della Brigata Osoppo, una formazione della resistenza di ispirazione cattolica e liberale. Si rese ben presto protagonista di complesse operazioni, favorito dalla conoscenza del tedesco: dopo aver aiutato diversi partigiani e militari a fuggire verso i monti, nel marzo del ’45 riuscì a liberare 10 comandanti della Osoppo, precedentemente incarcerati dall’occupante nazista. Alla fine di aprile dello stesso anno, fu lui a gestire la liberazione di Udine, a nome dell’arcivescovo Giuseppe Nogara e del comando unificato Garibaldi-Osoppo.

Terminata la guerra, dimostrando grande attenzione sociale e spirito profetico, don de Roja chiese di poter compiere la sua missione di sacerdote nel quartiere di San Domenico, all’epoca la zona più degradata di Udine. Qui diede inizio ad una vera e propria ricostruzione, partendo dai più giovani, dai ragazzi con alle spalle problemi sociali e famigliari. A loro offrì un tetto e un lavoro, fondando prima una scuola di arti e mestieri e poi, dal 1952, la Casa dell’Immacolata. Fu tra i protagonisti della ricostruzione post terremoto, i suoi ragazzi gestirono e animarono il centro di smistamento allestito nella curia arcivescovile e si impegnarono come muratori.

Don Emilio de Roja morì il 3 febbraio 1992. Ai suoi funerali, celebrati due giorni dopo nel Duomo di Udine, parteciparono cinque vescovi, trecento sacerdoti e migliaia di fedeli commossi. Poche settimane dopo la sua scomparsa Papa Giovanni Paolo II visitò la Casa dell’Immacolata, definendolo «generoso apostolo della Carità, infiammato dall’amore per il prossimo.

L’esposizione, che trova spazio all’interno della galleria Tina Modotti di via Paolo Sarpi, si divide in due parti: da un lato si ripercorrono i tratti salienti della vita di don de Roja, attraverso oggetti personali, materiale fotografico e un video realizzato in collaborazione con le Teche Rai; dall’altro si riflette sulle opere del sacerdote e sull’ideale che le ha ispirate. Al centro di tutto svetta il crocifisso, vero punto di riferimento della vita di don De Roja. In questo caso, si tratta del crocifisso bruciato, che prese fuoco durante un incendio che colpì la Casa dell’Immacolata nel 1984, per poi venire recuperato e pazientemente ricostruito, tassello dopo tassello. L’ennesimo esempio di una ripartenza, di quell’instancabile desiderio di costruire sempre che animava don Emilio de Roja.

L’accesso alla mostra sarà consentito solo con green pass rafforzato e mascherina. “Costruire sempre: una passione per l’uomo” sarà visitabile fino al 3 aprile: il venerdì dalle 16 alle 18.30, il sabato e la domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 18.30. Per informazioni e prenotazioni è possibile visitare il sito www.ilvillaggio.org.