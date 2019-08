Don Pierluigi Di Piazza presenta 'Non girarti dall’altra parte'

Don Pierluigi Di Piazza, prete “ di frontiera”, nato in Carnia da una semplice famiglia, sogna una chiesa semplice, povera e senza potere , libera e liberatoria, femminile, democratica e pluralista fin da quando undicenne entrò in Seminario e spesso si trovò in dissidio con quella sacrale istituzionale che gli veniva insegnata. Fondatore 27 anni fa del centro di accoglienza Ernesto Balducci, che accompagna famiglie di stranieri ( oggi sono una quarantina di ospiti) nel cammino dell’integrazione, dimostrando che l’ospitalità non va intesa solo in modo materiale, necessario peraltro, ma come incontro con persone diverse, per favorire il loro inserimento.



Il centro ha anche una valenza culturale con dibattiti e ospiti importanti, uno fra tutti S.S. il XIV Dalai Lama. Intervistato da Franco Del Campo e da Paolo Lambruschi inviato di Avvenire don Di Piazza ci parlerà venerdì 9 agosto alle 21 sulla Diga Nazario Sauro, a Grado del suo ultimo libro “Non girarti dall’altra Parte “ NuovaDimensione soffermandosi sui temi dell’accoglienza, la prima verso noi stess;i come diceva Socrate “Gnoti sauton”,e delle migrazioni. Dice don Di Piazza: “vivendo in questo piccolo laboratorio di convivenza nella diversità, sono convinto che le migrazioni siano una grande provocazione per la convivenza stessa, sono la questione centrale di oggi, che richiede un cambio di mentalità ,pena trasformare il nostro mondo in un conflitto senza fine”



Al termine lettura di una poesia di Biagio Marin da Tullio Svettini di Grado Teatro. La rassegna è promossa dal Comune di Grado, assessorato alla Cultura, con il sostegno di Grado Impianti Turistici, Fondazione Antonveneta, CiviBank di Cividale, Consorzio Tutela Vini del Collio e Livio Felluga.Media Partner Radio Punto Zero.