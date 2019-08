Donne in giallo con Cecilia Scerbanenco

Serata di chiusura all’insegna del mistero del ciclo “Donne in Giallo”, giovedì 22 agosto alle 20.30, presso le gallerie del museo civico delle carrozze di San Martino di Codroipo con Cecilia Scerbanenco figlia del noto scrittore Noir Giorgio Scerbanenco. La figlia Cecilia meglio nota al pubblico per il Premio Giorgio Scerbanenco del NoirFest di Milano-Como e del premio Scerbanenco@Lignano, ha pubblicato nel 2018 una biografia del padre “Il fabbricante di storie” edito da La Nave di Teseo e giovedì sera avrà il piacere insieme alla casa editrice L’Orto della Cultura, di intrattenere ospiti e appassionati di genere nel segno della tradizione Noir con “Fabbricare delitti”, un’illustrazione interessante e originale di tutti gli ingredienti necessari per produrre un avvincente romanzo noir.