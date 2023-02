Doppia presentazione per 'Un segreto tutto per te'

Due gli appuntamenti in marzo di Maria Renata Sasso per presentare il suo ultimo libro 'Un segreto tutto per te' (Tabula Fati 2022). In entrambe le occasioni la scrittrice dialogherà con Dario Castellaneta che offrirà al pubblico una lettura originale del romanzo che vede protagonista la bibliologa Chiara Ferraro, dalla gioventù nei tumultuosi anni Settanta fino ai nostri giorni.

Il primo appuntamento si terrà mercoledì 1 marzo alle 18 nella Sala Corgnali della Biblioteca civica Joppi di Udine per la serie d'incontri "Dialoghi in biblioteca"; il secondo venerdì 3 marzo sempre alle 18, ma a Romans d’Isonzo, al Centro culturale di Casa Candussi Pasiani, nell’ambito della manifestazione “Quando le donne…” organizzata dal Comune e dall’Assessorato alla Cultura della cittadina isontina.

Maria Renata Sasso è nata a Bari e vive in Friuli Venezia Giulia. Ha scritto saggi e articoli dedicati alla Storia della scuola e pubblicato materiali divulgativi volti alla conoscenza del patrimonio culturale del territorio in cui vive. Nella narrativa ha esordito con i romanzi storici Marietta olim Galla (Cleup, 2001 e 2014) e La camera del miglio (Cleup, 2012) scritti a quattro mani con altra autrice. In seguito, ha pubblicato il racconto per bambini La città triste (Youcanprint, 2017) e le raccolte di racconti La cardatrice (Gilgamesh, 2020) e I miei Balcani (Gilgamesh, 2021). Con Un segreto tutto per te è al suo primo romanzo scritto in solitaria.

Chiara e Mattia, sposati felicemente da molti anni, agli occhi del mondo appaiono una coppia solida, affiatata, moderna. Soddisfatti dei rispettivi lavori, sanno prendersi i propri spazi e l’uno valorizza l’altro partecipando, quando possibile, alle rispettive passioni. Alti e bassi nel loro rapporto non sono mancati, ma ogni tempesta sembra passata. Cosa potrebbe mai sconvolgere la loro esistenza? Chiara però cova un segreto, un grande segreto custodito gelosamente per molto tempo finché si fa strada, impellente, il bisogno di liberarsene in modo insolito. Cosa succederà quando i suoi sentimenti, il suo intimo, per la prima volta, verranno resi noti all’ignaro sposo? La coppia resisterà all’urto della rivelazione? Per Chiara si tratta dell’unico modo per chiudere definitivamente un capitolo sospeso fra passato e presente. E per Mattia?