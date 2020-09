Doppio appuntamento al Circolo Nuovi Orizzonti con ITINE_RANDOM

Doppio appuntamento organizzato al Circolo Nuovi Orizzonti, sempre all’interno della rassegna ITINE_RANDOM. Venerdì 2 ottobre alle 20.30 presso la sede dell’associazione (via Brescia 3) si terrà l’incontro “Racconti e Storie” sul tema delle migrazioni (passate e presenti) che hanno visto la nostra terra come crocevia di persone e di storie, di arrivi e di partenze. Nella prima parte interverrà il prof. Alessio Fornasin, docente di Demografia presso l'Università di Udine, e si concluderà con un racconto per immagini del Museo dell’Immigrazione di Buenos Aires a cura di Arianna Romano.



A completamento di questo incontro nel pomeriggio di sabato 10 ottobre è prevista la visita al “Museo dell’Emigrazione” di Cavasso Nuovo.



Per entrambi gli appuntamenti è richiesta la prenotazione (cell 342-1603107 – email circolonuoviorizzonti@gmail.com), per chi fosse interessato alla visita al Museo per motivi organizzativi viene richiesta la prenotazione entro il 4 ottobre.