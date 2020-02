Doppio appuntamento con Adriano Sofri in Friuli

Dopo la cancellazione delle date di Casarsa e Gorizia, la presentazione del libro "il martire fascista" (Sellerio editore) di Adriano Sofri trova altre due location. La prima si terrà sempre lunedì 10 febbraio, alle 20.15 nella nuova sede del Circolo libertario E. Zapata e della Biblioteca Mauro Cancian, in Via Ungresca 3/b a Pordenone. L'autore sarà intervistato da Angelo Masotti Cristofoli, presidente dell'istituto provinciale per la storia del movimento di liberazione e dell'età contemporanea di Pordenone.

"Abbiamo deciso di ospitare la presentazione che è stata annullata dal Comune di Casarsa perché riteniamo fondamentale la libertà d'espressione, ormai ridotta a merce di scambio politica, e ancor più in quanto noi stessi vittime di una pesante censura dal Comune di Pordenone proprio sugli stessi temi qualche anno fa, prima con la negazione di una sala pubblica e poi con l'ingerenza esercitata nei confronti della fondazione del Teatro Verdi che ci aveva concesso il Ridotto, già pagato, e che a pochi giorni dall'evento ha revocato lo spazio con motivazioni strumentali", spiegano dal Circolo. "La storia che racconta Sofri nel suo ultimo libro, un giallo storico, è davvero accaduta ed è stata frutto di uno studio accurato proprio sul confine orientale di quel periodo. 'Il martire fascista' racconta di un maestro siciliano, Francesco Sottosanti, di solida fede fascista, che va a insegnare nella scuola di un paesino sloveno vicino a Gorizia, Vipacco, annesso all’Italia dopo la Grande guerra. Come raccontato nel libro, è uno dei molti convocati dal regime a realizzare l’italianizzazione forzata della popolazione locale. Una sera viene ucciso in un agguato per un incredibile scambio di persona. Adriano Sofri ha ricostruito questa cronaca a cui lo legano imprevisti fili personali (anche la madre, triestina, negli stessi anni era insegnante in zona), andando su e giù dai confini. Esserci lunedì assume un doppio valore: non solo l'opportunità di ascoltare e conoscere l'ultimo lavoro di Sofri ma anche come forma di solidarietà e tutela delle libertà inviolabili individuali, di associazione, di ricerca storica e di espressione".

Martedì 11, alle 20.30, secondo appuntamento al centro di accoglienza Ernesto Balducci di Zugliano, organizzato in collaborazione con l'Anpi di Udine e l'Istituto Friulano per la Storia del Movimento di Liberazione. Sul palco Sofri e Angelo Floramo per due storie di confine a confronto.

Due viaggiatori che si muovono separatamente di qua e di là dalla frontiera, geografica e temporale, sulle orme di persone, popoli, destini e accadimenti. E mentre si rischiarano le vicende dei singoli, si staglia la grande storia del Novecento. Il confine è quello tra l'Italia e l'ex Jugoslavia. In dialogo con Monica Emmanuelli, direttrice dell’Istituto Friulano per la Storia del Movimento di Liberazione, Sofri presenterà “Il martire fascista”, mentre Floramo condurrà tra le pagine del suo romanzo “La veglia di Ljuba” (Bottega Errante, 2018): alla ricerca di senso nella vita di uomini e donne costretti a esperienze terribili dalla miseria o dalle imposizioni di regimi illiberali, i due autori delineeranno la dimensione complessa e multisfaccettata del territorio che coincide storicamente con il confine orientale.

L'incontro sarà introdotto da Pierluigi Di Piazza e Antonella Lestani.