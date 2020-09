Doppio appuntamento letterario con FoodEtica

In collaborazione con il Comune di Pordenone e con l’Azienda Pitars di San Michele al Tagliamento, FoodEtica presenta due giornalisti, due scrittori che hanno tradotto nei loro libri l’interpretazione etica di contaminazioni culinarie e di attualità sociale.

Il primo appuntamento è organizzato grazie alla collaborazione con il Comune di Pordenone, mercoledì 9 settembre alle 20.30 all’Ex Convento di San Francesco. Al termine della presentazione seguirà un brindisi al “Caffè Letterario”.

In seconda battuta, sarà possibile assistere alla presentazione a San Michele al Tagliamento nell’area incontri dell’Azienda Pitars giovedì 10 settembre. Declinato “Autori in Vigna”, l’evento inizierà alle ore 18.30 con una degustazione vini abbinati a pani a lievitazione naturale e stuzzichini realizzati per l’occasione da Giovanni Polo. Successivamente la sommelier e Donna del Vino Maria Teresa Gasparet farà un’introduzione per passare poi la parola ai 2 scrittori. Alla serata sarà presente Xabier Iriondo, chitarrista degli Afterhours e musicista sperimentale di progetti come Tazaday, A Short Apnea e Six Minutes War Madness, che si è reso disponibile ad allietare il brindisi con qualche accordo di chitarra.

Per partecipare, in virtù delle direttive anti-Covid, è necessario prenotarsi al 335 6065794 entro martedì 8 settembre.

Alessandro Marzo Magno, veneziano, laureato in Storia veneta all'Università di Venezia, vive e lavora a Milano. È stato per dieci anni caposervizio esteri del settimanale «Diario». Ha pubblicato tra l'altro La guerra dei dieci anni. Jugoslavia 1991-2001 (2001), Piave. Cronache di un fiume sacro (2010), Atene 1687. Venezia, i turchi e la distruzione del Partenone (2011).

Libro: “Il genio del gusto” (Garzanti 2015). Il genio italiano a tavola? È stata la capacità di interpretare ingredienti provenienti da tutto il mondo e farli diventare la base della cucina italiana. Ce lo racconta “Il genio del gusto” quando ci racconta la capacità italiana di mescolare l'esotico col casalingo e poi di diffonderlo in tutto il mondo: la forchetta arriva a Venezia da Bisanzio ma è dall'Italia che si diffonde per il resto d'Europa; i bufali giungono in Campania e nel Lazio dall'Asia e poi la mozzarella conquista tutti i continenti; il riso è un cereale orientale eppure il risotto diventa uno dei simboli della cucina futurista. Ma Alessandro Marzo Magno racconta anche storie di innovazione e coraggio imprenditoriale tutte italiane: il carpaccio, inventato nel 1963 da Giuseppe Cipriani fondatore dell'Harry's Bar a Venezia; la macchinetta per il caffè espresso, nata dall'inventiva di un fonditore di alluminio che osservava la moglie fare il bucato; e la Nutella, il cui primo barattolo uscì dalle linee della Ferrero, ad Alba, il 20 aprile 1964.

Jacopo Tondelli è nato a Milano nel 1978. Scrive del suo paese dal 2003. Lo ha fatto per Il Riformista, il Corriere della Sera, e come direttore de Linkiesta. Oggi lo fa su Gli Stati Generali (www.glistatigenerali.com), che ha cofondato e dirige dal 2014. “I giorni sbagliati” è il suo primo romanzo.

Libro: “I Giorni Sbagliati” (Laurana 2020). Il primo attentato di matrice islamica mai realizzato in Italia sconvolge Milano, durante una gara podistica di fine estate. Il paese si paralizza, piange e sopporta gli strilli di politici, giornalisti e sciacalli. La nazione si distrae così dall'ultimo trauma: Paolo Bonomelli, politico stimato e in grande ascesa, tra i candidati a diventare presto il leader della sinistra italiana, è appena stato travolto da uno scandalo sessuale. Mentre l'Italia, incredibilmente unita, segue le tracce del terrorismo islamico, Bonomelli scompare nel nulla. La giornalista Laura Bentivoglio, con ostinazione, risale il filo della sua vita lungo i rivoli degli affetti più puri e dei compromessi più biechi. Il loro, il nostro, diventa un viaggio dentro a questo tempo: in cui la verità fa male a tutti, e l'innocenza non è più la virtù di nessuno.