Doppio omaggio a Luis Sepulveda

“Omaggio a Luis Sepúlveda” è il titolo della serata in programma con un doppio evento, giovedì 1° luglio, alle 21, nell’auditorium Concordia di Pordenone. La organizza il festival Dedica, che nel 2015 regalò alla città un’edizione memorabile della rassegna incentrata sul grande scrittore cileno scomparso nell’aprile 2020, nell’ambito di “Dedica incontra Estate 2021” e per ricordare Lucho, gigante della letteratura mondiale, grande viaggiatore e cittadino, ancor prima che scrittore, che amava praticare l’esercizio del vivere con costante resistenza, ha previsto due momenti.



Si comincia con la presentazione del libro “Luis Sepúlveda. Il ribelle, il sognatore”, del quale è autore lo scrittore napoletano Bruno Arpaia (che fu fra l’altro curatore di “Dedica a Sepúlveda”): un ritratto preciso e appassionato del grande scrittore cileno raccontato da un trentennale amico e collega. A seguire “Lucho e noi”, con Ginevra Di Marco voce, Francesco Magnelli tastiere, Andrea Salvadori chitarre e Massimo Zamboni voce recitante, ovvero buona parte dei mitici Cccp e Csi, la cui saga epica ha segnato uno dei momenti fondamentali del rock italiano. Durante Dedica 2015 nel Convento San Francesco prese forma un’indimenticabile serata con il reading poetico-musicale “Poesie senza patria”, un progetto artistico portato nei due anni successivi nei teatri italiani da Luis Sepúlveda e dalla moglie, la poetessa Carmen Yañez, accompagnati da una delle voci femminili italiane più belle e amate, Ginevra Di Marco, in trio con Magnelli e Salvadori. Ne è nato, successivamente, “Lucho e noi”, nuovo progetto originale tra musica e poesia, racconto e canto che in questa particolare occasione, a Pordenone , vedrà ospite speciale anche Massimo Zamboni: darà infatti voce alle parole di Sepúlveda insieme a Ginevra, che, oltre a cantare, leggerà la parte di Carmen Yañez. (Biglietti in vendita on-line su dedicafestival.ticka.it o dalle 20 in auditorium).