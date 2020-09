Droga, armi, esseri umani e soldi, alla scoperta di Crimini a Nord Est

Venerdì 4 settembre, alle 18, in piazza Falcone e Borsellino a Monfalcone, si terrà l'incontro di presentazione del libro 'Crimini a Nord-Est' di Luana de Francisco e Ugo Dinello.



Le trame oscure della criminalità organizzata nella locomotiva economica nazionale. Un pezzo del mondo imprenditoriale che ha scelto la piovra per fare affari. Le misure necessarie per contrastare la pericolosa avanzata del crimine a Nord-Est.

“Droga, armi, esseri umani. E soldi, tanti soldi. Basta uno sguardo alla carta geografica per capire come il Nord-Est sia al centro dei traffici che alimentano il crimine internazionale che a sua volta foraggia il crimine locale – spiegano gli autori -. Qui la rotta balcanica della droga si congiunge a quella dal Meridione. Convergono da Est i carichi di armi serbi e croati via terra e via mare e le vittime della tratta di esseri umani attraverso il confine orientale. Nel bel mezzo di tutto ciò, l'unica mafia nata al di fuori delle regioni meridionali, la mafia del Brenta”.



Interviene Luana de Francisco. L'evento è organizzato dal coordinamento provinciale di Gorizia di Libera – Associazioni, nomi e numeri contro le mafie, in collaborazione con il Comune di Monfalcone, Rione Centro Monfalcone, SIULP Segreteria Provinciale di Monfalcone, LTS Libertà Territorio e Solidarietà, Benkadì e Libreria UBIK La Rinascita di Monfalcone.



La partecipazione all’evento è libera, fino ad esaurimento dei posti disponibili. In ottemperanza con le normative di contenimento della pandemia da Covid-19, i partecipanti all'evento sono tenuti ad indossare apposite mascherine a copertura delle vie respiratorie e a mantenere il distanziamento sociale.