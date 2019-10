Due anni senza Luciano Lunazzi

La sua mancanza si vede e si sente, ma il ricordo di Luciano Lunazzi, che il 4 ottobre del 2017 ci ha lasciati, è ancora vivo nella sua città, Udine. La libreria Tarantola di via Vittorio Veneto, in collaborazione con il il Circolo Culturale "La Lanterna", renderà omaggio all'artista originario di Ovaro con un ciclo di serate. Si comincia proprio domani, venerdì 4 ottobre, alle 18.30, per ricordare Lunazzi con alcuni ospiti che hanno condiviso con lui una parte del suo percorso artistico. Una mostra, con oltre 50 foto delle sue opere, racconterà l'artista che, utilizzando materiale poco nobile come il cartone, ha creato originali e coloratissimi autobus.

Non solo, Lunazzi è stato anche il volto irriverente e autorevole allo stesso tempo delle pillole di friulano 'Tacons'. La serata renderà omaggio all'amico Luciano, allo spirito libero che è stato e alla leggerezza con cui ha attraversato la nostra epoca, passandoci accanto e lasciando un vuoto che solo la sua arte colorata e fantasiosa sa colmare.