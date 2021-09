Due week end con il Gruppo Archeologico Acilius

L’associazione “Gruppo Archeologico Acilius” di Pasiano di Pordenone organizzerà un calendario di eventi, distribuiti nei due fine settimana di metà settembre (da venerdì 17 a domenica 19 e da venerdì 24 a domenica 26) al Parco Ai Molini. A questo proposito il presidente dell’associazione, Mauro Bondelli, ha chiesto all’amministrazione la possibilità di usufruire della sala espositiva “Damiano Damiani”, dei servizi e del fabbricato al piano terra (sala interna e loggiato).



L’Amministrazione comunale riconosce e sostiene da sempre il libero associazionismo presente nella comunità di Pasiano che si impegna sul territorio, promuovendo attività sociali, ricreative, scolastiche, culturali e sportive e ha deciso di concedere l’utilizzo gratuito degli immobili richiesti, l’utilizzo dell’attrezzatura comunale (sedie, pannelli e apparato audio) nonché di sostenere l’iniziativa concedendo il patrocinio e la collaborazione del Comune nella redazione del Piano di Sicurezza e gestione delle emergenze, oltre che il riconoscimento di un contributo a parziale copertura delle spese sostenute.



Il programma degli eventi prevede l’esposizione della seconda edizione della “Mostra del collezionismo pasianese” (una ricchezza di collezioni diverse di 16 appassionati del territorio di diverse età) presso la sala “Damiano Damiani” mentre presso la loggia del parco si terranno degli eventi culturali di vario genere, quali: spettacoli musicali, teatrali, monologhi letterari, oltre che una mostra fotografica relativa alle giornate trascorse con i bambini frequentanti i centri estivi a Pasiano, ad oggetto gli scavi archeologici effettuati nel territorio.“Acilius, con i suoi appassionati cultori della storia locale, da diversi anni opera nel Comune di Pasiano realizzando iniziative volte a promuovere le peculiarità del nostro territorio anche in collaborazione con l’Amministrazione – riporta la consigliera comunale Martina Vendramini, delegata alla Cultura e promozione del territorio -. Anche questa volta, quindi, il Comune non poteva che accogliere con entusiasmo e spirito di collaborazione l’iniziativa che animerà la zona per due fine settimana con una proposta ampia di linguaggi culturali fusi insieme - e conclude -. Si tratta di un partenariato che testimonia la volontà di riprendere le attività anche attraverso la valorizzazione delle associazioni, sempre molto attive nel territorio, per ritrovare la normalità e la ricchezza culturale che da sempre contraddistingue Pasiano”.Nel corso degli eventi l’associazione dovrà attenersi scrupolosamente a quanto disposto dal Piano di Sicurezza e dalle disposizioni governative in materia di gestione e contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 vigenti al momento adottando tutti i protocolli relativi alle misure da adottare durante gli eventi.