Prosegue il 15 luglio "Duino&Book Storie di Angeli", rassegna che vedrà tra luglio e agosto ben 44 eventi tra lettura, prosa spettacolo animazione cultura storia sport ed enogastronomia.



Il programma del 15 luglio prevede alle 18 sui canali social del festival la presentazione del volume "Giardino d'Infamia, viaggio nel mondo dei dimenticati" con l'autore del libro, il velista Berti Bruss e il conduttore, imitatore e speaker radiofonico Andro Merkù. Intervento di Massimo Romita, Presidente del Gruppo Ermada Flavio Vidonis.



Giovedì 15 luglio alle ore 18.00 si svolgerà online sui canali social del festival la presentazione del libro "Giardino d'infamia dell'autore Berti Bruss". Il velista Berti Bruss si racconta in una delle sue avventure più buie: una vicenda giudiziaria che ha davvero dell'incredibile. Storico speaker della Barcolana triestina, incensurato e uomo di specchiata onestà, si ritrova a dover scontare ventidue mesi di reclusione - tra il 2014 e il 2017 - per il furto (presunto) di un contatore del gas del valore di 60 euro. Un'esperienza, questa, che ha stravolto letteralmente la sua esistenza e quella delle persone a lui vicine. Una storia vera, da cui l'autore trae una sorta di diario di prigionia nel quale offre ai lettori uno spaccato del sistema di detenzione in Italia, con le sue disumanità e le sue stranezze.



Duino&Book è promosso dal Gruppo Ermada Flavio Vidonis e si svolge grazie al contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia nell’ambito della Promozione delle attività culturali – iniziative progettuali 2021 per le manifestazioni di divulgazione della cultura umanistica e si avvale di diversi e specifici contributi nelle varie sezioni per la loro realizzazione.



Programma completo su: https://duinobookfestivaldelibro.blogspot.com/