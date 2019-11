E' morto Omero Antonutti, attore dai mille volti

Il Friuli è in lutto. Si è spento a 84 anni Omero Antonutti, indimenticabile interprete di tante pellicole, ma noto al grande pubblico anche per il suo ruolo di doppiatore. Era nato a Basiliano nel 1935 e si è spendo all’ospedale di Udine, dove era ricoverato per un tumore, che lo aveva colpito da tempo.

Negli anni, Antonutti aveva prestato la sua voce a grandi artisti come Christopher Lee (ne ‘Il mistero di Sleepy Hollow’, nella trilogia de ‘Il Signore degli Anelli’ o in ‘Star Wars: Episodio 3’), John Hurt in ‘V per Vendetta’ e Omar Sharif in ‘Monsieur Ibrahim e i fiori del Corano’, ottenendo il riconoscimento Voci nell'ombra 2000 per ‘Una storia vera' di David Lynch del 1999, premio che conquisterà nuovamente anche nel 2005 per aver doppiato Michel Bouquet in ‘Le passeggiate al campo di Marte’ di Robert Guédiguian.

E' stato la voce narrante di 'La vita è bella' di Roberto Benigni (vincitore di tre premi Oscar), ma anche di 'Il mestiere delle armi', 'Scary Movie 4', 'Profumo - Storia di un assassino', '10.000 AC', 'Il favoloso mondo di Amélie', 'Il nastro bianco', 'Il mio cane Skip', 'Epic Movie' e 'La legge degli spazi bianchi'.

Nel 1966 esordì come attore, interpretando un ruolo marginale in ‘Le piacevoli notti’ al fianco di Vittorio Gassman, Gina Lollobrigida e Ugo Tognazzi. Nel 1977 dimostra il suo spessore, interpretando il ruolo del padre di Gavino Ledda in ‘Padre padrone’ dei fratelli Taviani, con i quali collaborerà più volte nel corso degli anni, anche in 'La notte di San Lorenzo' e 'Kaos'.

La sua carriera continua tra cinema e teatro, senza abbandonare mai definitivamente nessuno dei due palcoscenici. Tra i successi internazionali spiccano 'Alessandro il Grande' di Theo Angelopoulos, 'I banchieri di Dio - Il caso Calvi' di Giuseppe Ferrara, 'Anno uno' di Roberto Rossellini, 'El Dorado' di Carlos Saura, 'La frontiera' di Franco Giraldi o 'Genesi' di Ermanno Olmi.

Più recentemente ha interpretato ruoli di spicco in pellicole come ‘Ricordati di me’, la serie televisiva ‘Sacco e Vanzetti’, ‘N (io e Napoleone)’ e, nel 2007, ‘La ragazza del lago’ per la regia di Andrea Molaioli. Ha lavorato anche con Spike Lee per ‘Miracolo a Sant'Anna’ (nella foto) e con Marco Tullio Giordana in ‘Romanzo di una strage’. Nel 2013 aveva recitato nella commedia di Riccardo Milani con Claudio Bisio e Kasia Smutniak ‘Benvenuto Presidente!’.

Uomo di grande sensibilità e preparazione, è stato impegnato socialmente e per la promozione della cultura.