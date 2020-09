E' morto Philippe Daverio

Lutto nel mondo della cultura. Si è spento questa notte, all'istituto dei Tumori di Milano, Philippe Daverio, storico dell'arte, scrittore e noto volto tv.

Tante anche le sue presenze in Friuli, legate a numerosi eventi culturali e artistici. Era diventato un ospite fisso di 'Avostanis', la rassegna estiva organizzata dall'Associazione Colonos, ma aveva tenuto tanti incontri e lectio magistralis, facendo scoprire, anche grazie alle sue trasmissioni, angoli e storie del Fvg poco noti al grande pubblico.

era stato protagonista anche in alcune delle ultime edizioni di Aria di Festa, a San Daniele, dove si era da subito innamorato del patrimonio della Biblioteca Guarneriana.

Durante il lockdown, aveva prestato il suo volto anche a uno dei video della Regione per la campagna 'Io amo il Friuli Venezia Giulia: io resto a casa!'.

Domenica 20 settembre sarebbe stato protagonista di uno degli incontri in calendario a Pordenonelegge, su 'La mia Europa a piccoli passi'.

LA BIOGRAFIA

Era nato il 17 ottobre 1949 a Mulhouse, in Alsazia da padre italiano e madre tedesca. Avave frequentato il Liceo scientifico francese, per poi tornare in Italia per gli studi universitari: aveva frequentato i corsi di laurea in Economia e Commercio all'Università Bocconi di Milano.

Nel capoluogo lombardo iniziò la sua attività di mercante d'arte, assieme al fratello. Quattro le gallerie da lui inaugurate: due a Milano, le altre a New York. Specializzato in arte italiana del XX° secolo (futurismo, metafisica, scuola romana), aveva dedicato i suoi studi al rilancio internazionale del Novecento, fondando anche una casa editrice dedicata alla storia dell’arte.

In qualità di opinionista e critico, aveva collaborato con varie testate. Tra le sue molteplici attività, però, amava definirsi soprattutto uno “storico dell'arte”. Così, infatti, lo aveva scoperto il pubblico televisivo: nel 1999 come inviato speciale della trasmissione di Raitre "Art'è" e nel 2000 come conduttore del programma "Art.tu", sempre per Raitre.

Assessore a Milano dal 1993 al 1997 nella giunta Formentini, si era occupato del rilancio di Palazzo Reale a Milano, del suo restauro e del riposizionamento del sistema museale nell'insieme del patrimonio civico. Aveva infatti promosso e seguito alcuni lavori pubblici significativi, come il completamento del Piccolo Teatro, del Teatro dell'Arte in Triennale, il progetto Ansaldo, il Teatro della Bicocca degli Arcimboldi.

Nel 2013 aveva ricevuto dal Presidente della Repubblica Italiana il Cavalierato delle Arti e delle Lettere e la Medaglia d'Oro di benemerenza del Ministro per i Beni Culturali; sempre nel 2013 era stato insignito dal Presidente della Repubblica Francese della Légion d'Honneur; da settembre 2014 è Direttore Artistico del Grande Museo del Duomo di Milano, e dal 2015 membro del Comitato scientifico della Pinacoteca di Brera e Biblioteca nazionale Braidense.

IL RICORDO

"Philippe Daverio era un uomo intelligentissimo, di vasta ed erudita cultura, e un divulgatore di rara capacità comunicativa". Questo il ricordo dei curatori di Pordenonelegge Gian Mario Villalta, Alberto Garlini e Valentina Gasparet. Daverio era atteso per la 21esima edizione del Festival, ai nastri di partenza: domenica 20 settembre avrebbe dovuto conversare dei temi legati al suo ultimo saggio. "Ricordiamo soprattutto un uomo che si divertiva in quello che faceva – scrivono ancora Villalta, Garlini e Gasparet - e che riusciva a illuminare qualunque momento con il dono della battuta arguta e della provocazione intelligente. Passare qualche minuto con lui era come correre sull’ottovolante: tra citazioni raffinate, vivaci analisi della contemporaneità e la sensazione di un’umanità ricca e sagace. Ci mancherà moltissimo".

A Pordenonelegge, Daverio era stato ospite nel 2012 in dialogo con Dominique Aris, per un incontro dedicato alle “Architetture della cultura”, e sempre per un progetto di Fondazione Pordenonelegge era stato protagonista, nel 2019, di un dialogo con lo scrittore Gian Mario Villalta dedicato al racconto del paesaggio del Conegliano Valdobbiadene. Fondazione Pordenonelegge segnala di aver annullato l’incontro previsto per domenica 20 settembre (ore 18, Teatro Verdi), info e dettagli sul sito pordenonelegge.it

"Lutto nel mondo dell'arte: ci ha lasciato lo storico e critico d’arte Philippe Daverio, tra i pochi ad aver creduto nella grande divulgazione culturale dell'arte in televisione adoperando un linguaggio pacato, ironico, semplice", scrive in un tweet il governatore Massimiliano Fedriga.

"Aveva ancora molto da dire Philippe Daverio alla critica e al grande pubblico che lo amava, e penso anche a chi fa cultura da ruoli di amministrazione. Inconfondibile la sua capacità di raccontare i luoghi, la storia e la società attraverso le espressioni dell'arte". E' il ricordo che la senatrice Tatjana Rojc (Pd) dedica allo storico dell'arte Daverio. "Uomo di culture plurime - continua la senatrice - ha saputo farsi incuriosire anche dalla peculiarità del nostro Nordest, dove ricordiamo il successo dei suoi interventi pubblici dal Friuli a Trieste: ogni sua lectio magistralis era un evento che raccoglieva una larga attenzione trasversale. Ma aveva saputo apprezzare e partecipare anche a iniziative particolari promosse da intellettuali della comunità slovena".

Per Rojc "in Daverio il divulgatore elegante e il conoscitore profondo erano fusi con un'armonia quasi rinascimentale".

"Prima della Grande Guerra, eravamo il Paese più bello del mondo, ma anche uno dei più poveri. Ora non saremo il più bello, ma fortunatamente nemmeno il più povero. Siamo diventati un Paese “carogna”, che odia i giovani e la creatività, ma siamo anche un Paese “buono” perché siamo attenti al gusto e alla qualità del cibo e della vita". Sono le parole con cui il mitico Philippe Daverio diede inizio a un'entusiasmante conferenza, organizzata dalla Camera di Commercio nel 2011 alla Fiera di Udine nell'ambito di "Cibo2020", percorso del progetto camerale Future Forum "con cui - ricorda il presidente Giovanni Da Pozzo - volevamo immaginare assieme a ospiti ed esperti gli scenari di sviluppo del nostro agroalimentare. Daverio come sempre trascinò il pubblico, attentissimo e affettuoso, nel suo viaggio di parole, tra futuro, arte, politica, cultura e ovviamente cibo, fil rouge del nostro incontro e tema particolarmente caro all'eclettico giornalista, scrittore, impareggiabile storico dell'arte, raffinato pensatore e insuperabile divulgatore. Daverio è stato anche un grande amico della nostra terra, che ha visitato spesso, lasciandoci ogni volta un ricordo in più, un prezioso regalo in termini di conoscenza", aggiunge Da Pozzo.

"Quando venne da noi, nel 2011, con il nostro progetto sul cibo guardavamo proprio a quest'anno, il 2020, senza poter nemmeno lontanamente prevedere la sua complessità e imprevedibilità. E ora - conclude Da Pozzo - vorremmo saperla interpretare e raccontare con la sua sempre straordinaria, originalissima voce". Daverio fu intervistato per l'occasione da Walter Filiputti. Il dialogo è su youtube.