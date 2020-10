È on line la pagina Facebook del Mibact Fvg

Nasce la Pagina Facebook FB Mibact Friuli Venezia Giulia​. L'obiettivo è di far conoscere quanto più possibile l'attività svolta dal Segretariato regionale e da tutti gli altri Istituti MiBACT - Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo del Friuli Venezia Giulia (soprintendenze, musei, archivi, biblioteche, aree archeologiche).

Sarà l'occasione per raccontare, in modo diretto e aggiornato, le azioni per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e per il turismo che vengono promosse sul nostro territorio.