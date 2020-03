eBook gratis e libri da leggere ai tempi del Coronavirus

Come trascorrere le giornate che saremo costretti a trascorrere a casa a causa dell'emergenza Coronavirus? Tante le possibilità per chi è iscritto ai servizi bibliotecari del trerritorio.

La rete di biblioteche regionale, infatti, offre la possibilità di accedere al prestito libri, ma non solo, in formato e-book o audiolibro. Il servizio offre anche molti spunti di lettura e approfondimento dedicati ai più piccoli, che in questi giorni sono a casa da scuola.

Il Polo Sbn del Friuli Venezia Giulia (https://sbnfvg.medialibrary.it/), con le credenziali in possesso dagli utenti, offre la possibilità di accedere a tutta una serie di servizi, adatti a tutte le età e per tutti i gusti. MLOL è la prima rete italiana di biblioteche pubbliche, accademiche e scolastiche per il prestito digitale alla quale aderiscono oltre 6.000 in 20 regioni italiane e 10 paesi stranieri.



Un'App per leggere free

Per utilizzareè necessario essere iscritti in una delle biblioteche aderenti indicate nella sezione "Chi Aderisce". Si trovanopermette alle biblioteche italiane di far sperimentare il prestito digitale, più che mai utile in questi giorni di 'quarantena' a domicilio. Inoltre, alcune tipologie, come audio e e-book, comprendono anche risorse in download che si possono scaricare e portare sul proprio dispositivo mobile.Grazie all'app di lettura di MLOL, disponibile su App Store e Google Play in una versione completamente rinnovata (), si possono effettuaredirettamente all'interno dell'app, senza dover passare dal sito.Oltre a questo, l'app offre anche la possibilità di leggere epub (anche protetti con DRM Adobe) e pdf reperiti tramite altri fornitori.Su IBS una ricca selezione di libri in formato. È facile e immediato il download di libri in formato pdf e epub.