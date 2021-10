Ecco i padri del meteo in Friuli

Il Museo Friulano di Storia Naturale e il Museo Etnografico dei Civici Musei di Udine ospitano fino al 7 novembre la mostra Origine dei saperi scientifici in Friuli: la meteorologia da Girolamo Venerio ad Ardito Desio.



L’esposizione racconta la nascita del pensiero scientifico in Friuli, con particolare riguardo alla meteorologia, attraverso alcune figure di studiosi che si sono distinti in questo campo: in particolare Girolamo Venerio (Udine, 1777-1843), il padre della meteorologia in Friuli, mettendo in risalto la sua attività scientifica. Il percorso espositivo si sviluppa nel salone del piano nobile di Palazzo Giacomelli, dove si parla anche di Anton Lazzaro Moro, Antonio Zanon, Fabio Asquini, Giovanni Marinelli e Arturo Malignani.



Al Museo Friulano di Storia Naturale, invece, ampio spazio è dedicato specificatamente alla meteorologia, con l’esposizione degli strumenti con cui Venerio raccolse i dati climatici, inserendoli nel contesto degli studi dell’epoca e permettendo un confronto con quelli - estremi – di oggi.