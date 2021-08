Ecco la Summer School di Leggiamo 0-18

Un’esperienza formativa e immersiva per parlare di libri, promozione alla lettura e strategie di lettura inclusiva: tutto questo succede lunedì 30 agosto nel centro storico di Aquileia durante la prima edizione della Summer School del progetto regionale LeggiAMO 0-18.

Un’intera giornata di formazione avanzata e aggiornamento, che è resa possibile grazie alla virtuosa sinergia dei Partner del Progetto LeggiAMO 0-18: CCM - Consorzio Culturale del Monfalconese (coordinatore del progetto), CSB - Centro per la Salute del Bambino Onlus, Damatrà Onlus, AIB Associazione Italiana Biblioteche - Sezione FVG, Fondazione Radio Magica Onlus, l'Associazione Culturale Pediatri e L’Ufficio Scolastico Regionale del Friuli Venezia Giulia. La Summer School è dedicata a docenti, bibliotecari, operatori e amministratori regionali, con l’obiettivo di aggiornare e sensibilizzare i principali attori della filiera regionale di promozione della lettura, rafforzando e ampliando la grande rete di LeggiAMO 0-18.

Tutti i percorsi traggono ispirazione dalle parole chiave del Manifesto di LeggiAMO 0-18: libri, relazione, nessuno escluso, tempo, comunità, crescita, rivolgendo in questa occasione, per gli argomenti trattati, particolare attenzione a "nessuno escluso", "tempo" e "comunità". Come illustra Roberto Del Grande, direttore del CCM - Consorzio Culturale del Monfalconese (coordinatore di LeggiAMO 0-18), in rappresentanza di tutti i Partner: “Siamo qui perché crediamo nella lettura, nella sua forza e nella sua capacità di accrescere lo sviluppo cognitivo di ciascuno, di nutrire il pensiero, di aprire la mente, di trasmettere emozioni e di creare comunità inclusive. Il messaggio che portiamo avanti con LeggiAMO 0-18 è che la lettura ha un grandissimo potere e che la formazione culturale e la promozione di conoscenza rivolta a bambine e bambini e ragazze e ragazzi ha un ruolo primario e fondamentale, economico e sociale".

I CONTENUTI DELLA GIORNATA

Il viaggio lungo un giorno della Summer School LeggiAMO 0-18 è il viaggio di un immaginario metrò della lettura, che ha tre linee principali, contraddistinte da tre colori diversi, con numerosi punti di contatto. Sono oltre 80 (ottanta) gli iscritti che hanno aderito ai percorsi, arrivando al sold out già a pochi giorni dall'apertura delle iscrizioni.

La Linea Arancio e la Linea Verde sono rivolte a docenti, bibliotecari e operatori del settore mentre la Linea Argento è dedicata esclusivamente agli amministratori locali.

Letture, approfondimenti e lezioni con relatrici e relatori esperti per un programma ricco di occasioni di confronto che coinvolgeranno i partecipanti ai corsi, gli ospiti e i Partner del Progetto LeggiAMO 0-18.

Dalle 10 alla 12 la Linea Verde prevede l'incontro "Tutti gli usi della parola a tutti nel XXI secolo, sfide e opportunità" a cura di Marino Sinibaldi con Marco Ius. L'incontro vuole far riflettere su come sia cambiato il modo di trasmettere la parola e di leggere, su come il numero di nuove forme di povertà e di persone a rischio di emarginazione stia aumentando, nonostante le nuove tecnologie rendano l'informazione e la lettura più accessibili.

Sinibaldi, già direttore di Rai Radio 3 e oggi presidente del Centro per il libro e la lettura, dialoga con il pedagogista Ius per discutere di sfide ma soprattutto di opportunità affinché “tutti gli usi delle parole” trovino nei nuovi mezzi digitali un alleato perché nessuno sia escluso.

La linea verde prosegue nel pomeriggio con Angela Dal Gobbo, esperta di illustrazione e letteratura per l’infanzia: la Dal Gobbo anima l'incontro "L’impossibile logica delle narrazioni. Come e perché funzionano le storie" nel corso del quale analizza il panorama editoriale della letteratura per l’infanzia attraverso testi intensi, ironici, originali, prestando particolare attenzione a quelle storie che sanno parlare anche ai piccoli e che riescono a interpretarne i bisogni, senza essere didattiche né edificanti.

Per la linea Arancio, l’attività della mattina è a cura di Antonella Agnoli, esperta di spazi e servizi bibliotecari: "Vivere la prossimità. Il ruolo della biblioteca nel creare comunità" promuove una riflessione sui servizi essenziali per rendere le nostre città più vivibili e soprattutto più a misura di "cultura". L'attenzione si sposta dunque sulla frenesia del quotidiano dove la dimensione di socialità rischia di perdere forza. Sia nelle grandi città che nei piccoli borghi la biblioteca con tutte le sue funzioni sociali, educative e informative dovrebbe diventare uno dei servizi essenziali, allo scopo di garantire una buona qualità di vita.

La linea Arancio prosegue nel pomeriggio per la cura di Serena Di Blasio con l'incontro "La strada dei libri passa da... Appassionarsi alle storie tra museo, scuola e biblioteca". Anche questo incontro porta l'attenzione sull'importanza di luoghi dedicati alla lettura, con la consapevolezza che crescere lettori e lettrici significa promuovere la cultura in ogni sua manifestazione. Riprendendo l'iniziativa di LeggiAMO 0-18 "La strada dei libri passa da..." saranno ricordate le suggestioni letterarie che possono nascere da una passeggiata nel Museo Archeologico di Aquileia, avvicinando così la bellezza del patrimonio storico alla lettura.

Alla 17 è la volta della linea Argento, dedicata agli amministratori, con Antonella Agnoli protagonista dell’incontro dal titolo "Caro Sindaco, parliamo della Biblioteca del futuro": la conversazione è rivolta a tutti gli amministratori e tecnici comunali che devono progettare o ripensare i servizi delle biblioteche dei loro comuni. La biblioteca deve diventare un luogo che si confronta con realtà sociali, culturali, tecnologiche nuove e sempre più complesse e per questo deve avere una nuova visione, più creativa, capace di ricalibrare i valori dei servizi e degli spazi stessi.

Al termine di tutti i percorsi formativi, alle 18, tocca alla "Lectio Magistralis" a cura di Marino Sinibaldi dal titolo "Lettura: da fragilità a bene comune", moderata dalla giornalista Martina Delpiccolo. Si parlerà di pandemia e di come questa abbia evidenziato problemi già esistenti e fatto emergere fragilità personali, sociali, economiche. Un bisogno di ripartenza e di visioni condivise dove il libro e la lettura diventano protagonisti. Sinibaldi parlerà di sfide e modelli per dare nuova dignità al libro, attraverso processi collettivi che abbracciano l’infrastruttura, i gruppi e, soprattutto, ciascuno di noi.

INIZIATIVE COLLATERALI

Non solo formazione alla Summer School LeggiAMO 0-18 ma anche momenti di svago, scambio, approfondimento e scoperta. Un'occasione per instaurare nuove sinergie, scoprire bibliografie e seminare buoni pensieri e belle azioni da costruire insieme. Presso i LeggiAMO Beach - Info Point infatti - aree attrezzate con sdraio e tavolini - ci sarà la possibilità di incontrare tutti i Partner del Progetto LeggiAMO 0-18 e fare loro domande, raccogliere informazioni e scambiare visioni sul mondo della lettura. Al suo debutto anche Radio LeggiAMO (Radio LeggiAMO è a cura di Fondazione Radio Magica Onlus. La si può ascoltare attraverso la web radio sul sito radiomagica.org o scaricando l’app di Radio Magica) che, con una postazione mobile in bicicletta, raccoglierà le testimonianze della Summer School LeggiAMO e chiederà ai partecipanti di registrare un proprio pensiero, un suono, una breve lettura ad alta voce o una riflessione. A cura della Libreria Baobab presente alla Summer School anche "il Mercato del Libro" un'esposizione di tutte le ultime novità e una selezione dei migliori titoli dell’editoria per l’infanzia e l’adolescenza, con libri da sfogliare, scoprire e acquistare.

SPETTACOLO APERTO A TUTTI

LeggiAMO 0-18 omaggia la città di Aquileia con uno spettacolo aperto a tutti, che conclude la giornata. Si tratta di un reading tratto da "La Mappa Parlante di Aquileia" ideata da Fondazione Radio Magica Onlus con la collaborazione di Fondazione Aquileia, in programma alle 20.30 in Piazza Capitolo. Con la sua inconfondibile voce, Lella Costa interpreta alcuni racconti della Mappa Parlante, accompagnata dalle illustrazioni dal vivo di Paolo Cossi e dall’arpa di Luigina Feruglio. A presentare lo spettacolo: Elena Rocco, ricercatrice e ideatrice di Radio Magica, e Francesca Benvegnù, archeologa e consulente scientifica della Mappa Parlante. Per partecipare allo spettacolo è obbligatoria la registrazione sul sito leggiamofvg.it o sulla piattaforma Eventbrite al seguente link: https://bit.ly/leggiamoadaquileia

Ricordiamo che all’ingresso sarà necessario esibire il Green Pass. In caso di maltempo lo spettacolo sarà annullato.

La Summer School è realizzata con il patrocinio di A.N.C.I. Friuli FVG e del Comune di Aquileia e con la collaborazione della Direzione Regionale Musei del FVG, del Ministero dei Beni e delle Attività e del Turismo, della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio del FVG, della Fondazione Aquileia, della Fondazione So.Co.Ba, di Aquileia Te Salvtat, di Turismo FVG, di Proloco Aquileia, della Protezione Civile FVG, dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura e della Zona Archeologica e Basilica Patriarcale di Aquileia.

Si ringrazia per il supporto l'Azienda Agricola Panigai e il Mercato del Libro (a cura di Baobab) e per la collaborazione i Curatores Aquileia e i Volontari Nati per Leggere.

GLI OSPITI DELLA GIORNATA: BIOGRAFIE

Marino Sinibaldi nasce a Roma nel 1954. È giornalista, critico letterario e conduttore radiofonico. Per dodici anni ha diretto Radio 3, ha ideato e condotto la trasmissione Fahrenheit e ha collaborato con personaggi del calibro di Natalia Ginzburg, Gad Lerner, Luigi Manconi. È membro del direttivo del Premio Strega e presiede il Centro per il libro e la lettura.

Marco Ius è docente e ricercatore di Pedagogia generale e sociale presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata dell’Università di Padova. A breve proseguirà le sue attività presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Trieste.

Martina Delpiccolo Laureata in Storia della Letteratura italiana moderna e contemporanea a Trieste. Autrice del libro “Una voce carpita e sommersa” con postfazione di Angelo Floramo. Relatrice di èStoria 2020 e Viaggi digitali d’autore 2021 per pordenonelegge e direttrice artistica del festival “La Notte dei Lettori 2021” a Udine. Collabora con il Messaggero Veneto, Gorizia News & View e altre testate.

Lella Costa è un’attrice, scrittrice e doppiatrice italiana. Ospite con la sua ironia in vari programmi televisivi è sempre stata molto attiva nel settore umanitario e dal 2014 è madrina di Fondazione Radio Magica Onlus.

Angela Dal Gobbo, esperta di illustrazione e letteratura per l’infanzia, conduce corsi di formazione per bibliotecari, operatori, insegnanti e genitori in numerose città italiane.

Antonella Agnoli ha progettato e avviato la biblioteca San Giovanni di Pesaro, della quale è stata direttore scientifico fino al 2008. È consulente di vari architetti e molte Amministrazioni locali per la progettazione degli spazi e dei servizi bibliotecari.

Serena Di Blasio, diplomata all’Accademia d’Arte Drammatica “Nico Pepe”, per 20 anni si è dedicata al teatro di narrazione e di figura, collaborando tra gli altri con il CTA di Gorizia. Lavora come attrice e autrice di testi di drammaturgia contemporanea ed è anche regista e autrice di testi per l’infanzia.