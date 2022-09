Ecco le date del Festival del Giornalismo di Ronchi

Sono passati poco più di tre mesi dalla conclusione dell’VIII edizione del Festival del Giornalismo e Leali delle Notizie sta già pensando alla prossima edizione. Il direttivo dell’associazione si è riunito quindi nei giorni scorsi per concordare le date del 2023: gli incontri di “Aspettando il Festival…” si terranno dal 29 maggio al 4 giugno in diversi Comuni del Friuli Venezia Giulia, mentre la IX edizione del Festival del Giornalismo si svolgerà come sempre a Ronchi dei Legionari dal 13 al 18 giugno.

La nuova edizione della manifestazione culturale di Leali delle Notizie si amplia con l’aggiunta di una sesta giornata, segno che il Festival del Giornalismo cresce di anno in anno, accogliendo sempre più ospiti e incontri. Verranno portati avanti anche nel 2023 il Premio Leali delle Notizie in memoria di Daphne Caruana Galizia e il Premio Leali Young in memoria di Cristina Visintini, la vicepresidente dell’associazione scomparsa nell’agosto del 2021.

Proprio perché il Festival si allarga sempre di più, stringendo a ogni edizione nuove collaborazioni, Leali delle Notizie desidera coinvolgere ulteriormente il proprio pubblico, senza il quale non sarebbe stato possibile far crescere negli anni il Festival del Giornalismo. Partirà infatti una campagna di crowdfunding, ovvero una raccolta fondi su Rete del Dono per la realizzazione del Festival del 2023. Chi lo desidera potrà dunque donare, a partire dal 15 ottobre, una somma di denaro per aiutare l’associazione Leali delle Notizie a rendere il Festival del Giornalismo sempre più grande e di alta qualità.

Nel frattempo, se si desidera sostenere le attività di Leali delle Notizie, è ancora possibile destinare il proprio 5x1000 all’associazione culturale ronchese. Sarà necessario indicare sulla propria dichiarazione dei redditi il codice fiscale 90036620319. In questo modo sarà possibile supportare non solo il Festival del Giornalismo ma anche tutte le altre attività che l’associazione organizza annualmente, come le mostre del progetto “Arte e Territorio”, le giornate sulla libertà di stampa e di espressione e le numerose iniziative proposte da Leali delle Notizie a tutta la cittadinanza.