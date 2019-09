Ediscopio, lente sulla galassia degli editori

Narrativa, lingue minoritarie, poesia, storia e ambiente. Sono i temi che verranno affrontati negli interventi che daranno vita all’edizione zero di Ediscopio, l’evento che mette sotto la lente la galassia degli editori della regione. L’appuntamento, in programma domenica 6 ottobre sotto la Loggia del Lionello, è organizzato dal Comune di Udine e dal Sistema bibliotecario del Friuli.

Il programma della rassegna, che punta a dar visibilità alle case editrici friulane, ma anche a valorizzare la lettura e la sua promozione, è stato presentato venerdì alla libreria Einaudi in via Vittorio Veneto. Presenti l’assessore alla Cultura del Comune di Udine, Fabrizio Cigolot, Paolo Montoneri, presidente del sistema Bibliotecario del Friuli, da Marco Gaspari, presidente dell’Associazione Editori del Fvg, Cristina Marsili, responsabile dei servizi innovativi della Biblioteca civica di Udine e Oscar Noselli, coordinatore del progetto.

La giornata di Ediscopio – dove una ventina di case editrici si presenteranno con le loro proposte letterarie - si aprirà attorno alle 10.30 con l’inaugurazione. Poi, alle 11.15 si comincerà a fare sul serio con il primo degli interventi degli editori: “Come si fa a narrare il confine?” è il titolo dello spazio moderato dal vicedirettore del Messaggero Veneto, Paolo Mosanghini. Alle 12.15, invece, sarà la volta di “Lingue minoritarie, come si può raccontare il mondo?” con Paolo Cantarutti.

Alle 13 Giorgia Bortolossi presenterà il sistema bibliotecario del Friuli tra novità e progetti futuri. Alle 15.15 si riparte dalla poesia nell’incontro “Contraddizioni tra social media, blog, realding, migliaia di poeti ed editori e poche centinaia di lettori”: dialogherà con gli editori Walter Tomada.

La storia è il tema centrale dell’appuntamento delle 16.15 guidato da Roberto Todero (“Negli anni della memoria breve quanto è importante il libro per ricordare e riscoprire?”); la serie di interventi si chiuderà alle 17.15 con “Valorizzazione della fotografia naturalistica come forma d’arte”, moderatore Umberto Sarcinelli.

“L’intento di ‘Ediscopio’ è di offrire agli editori friulani uno spazio per portare all’evidenza del pubblico le proprie opere – ha commentato l’assessore Cigolot - Una produzione di qualità, attenta a temi e vicende locali, spesso ingiustamente messa in secondo piano dalle case editrici nazionali ed estere”. L’augurio dell’assessore Cigolot è che “questa edizione sperimentale possa essere apprezzata e consentire alle case editrici che vi prenderanno parte di rafforzare la propria attività”.

“Quest’iniziativa, che abbiamo voluto fortemente e che coinvolgerà per ora anche alcune delle biblioteche del sistema “Inbiblio”, non è semplicemente un festival della letteratura: pone l’attenzione sul mondo del libro e sulle diverse professionalità che gli sono necessarie - ha spiegato Montoneri -. Esattamente un anno fa abbiamo incontrato a Pasian di Prato gli editori della regione e ci siamo subito mossi per dare vita ad un progetto strutturato: questa giornata farà incontrare la realtà pubblica delle biblioteche, che ha come scopo prioritario la diffusione della lettura, e quella privata degli editori, che punta a farsi conoscere”. “Il cuore vero e proprio di questo progetto sta nella programmazione, durante l’intero corso dell’anno, di una serie di incontri con gli editori e con gli autori presso le numerose biblioteche coinvolte - conclude Montoneri - per continuare a valorizzare e diffondere l’importante lavoro delle case editrici friulane”.

Ha sottolineato l’importanza del dialogo tra editori Marco Gaspari, presidente dell’Associazione Editori del Fvg: “E’ fondamentale che gli editori si confrontino e affrontino insieme i problemi legati all’editoria, alla distribuzione e alla visibilità dei libri, soprattutto in un mercato in profondo cambiamento, sempre più spinto verso il web: rassegne come queste mettono in contatto gli editori con il territorio e mettono i primi in condizione di farsi conoscere”. Noselli ha quindi chiuso la presentazione evidenziando la grandezza di un progetto “che mette a sistema entità di assoluto risalto come biblioteche, scuole, librerie ed editori”.

Ediscopio, infatti, parteciperanno: Aviani & Aviani editori, Bottega Errante, Daniele Marson Editore, Založništvo Tržaškega Tiska, Gaspari Editore, Kappa Vu edizioni, L'Orto della Cultura, Samuele Editore, Tiglio edizioni, VitaActive, Chiandetti Group, Edizioni Segno, Asterios Editore Litostil - Corvino Edizioni, Gossmann Edizioni, Forum Editrice Universitaria Udinese, Battello stampatore, Giavedoni editore.