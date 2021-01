Effetti collaterali Zero, sei libri per una terapia contro ogni pandemia

Da troppo tempo lontana dal suo pubblico, LeggerMente ha deciso di riprendere i contatti sebbene online e forma virtuale con tutti gli appassionati e gli amici della lettura. Da sempre l'associazione di San Daniele ha privilegiato un rapporto diretto e personale con il proprio pubblico, ma la situazione pandemica e il prolungarsi della sua possibile soluzione ha spinto gli organizzatori a costruire un apposito progetto dedicato e pensato per i propri soci, gli amici, ma anche per tutto il pubblico che vuole avvicinarsi o riscoprire il piacere della lettura.



Mensilmente, infatti, verranno proposte pubblicamente sui vari canali social le top five letterarie firmate da alcuni degli ospiti più prestigiosi e vicini all’associazione Leggermente: Andrea Scanzi, Davide Toffolo, Loredana Lipperini, Massimo Cirri, Nada, Rita Marcotulli, Stefano Bartezzaghi indicheranno cinque titoli di libri a cui sono particolarmente legati e che regaleranno ai possibili lettori, con il solito atto di affetto che è il vero segreto del rapporto fra LeggerMente e il suo pubblico. Ma accanto a queste indicazioni letterarie ci sarà la possibilità di godersi sei pillole in video girate all'interno dei locali della W. Meister, la libreria che storicamente collabora con LeggerMente in cui Angelo Floramo, Carlotta Del Bianco, Elena Commessatti, Manuela Malisano, Maurizio Mattiuzza e Paolo Patui, proporranno degli assaggi di lettura ed il commento di un libro a cui sono particolarmente legati, una sorta di proprio intimo personale libro del cuore.



Elenco lettori e libri presentati

Elenco autori Top5

Video emotivi, intimi, affascinanti che si configurano anch'essi come un piccolo ma prezioso regalo che LeggerMente vuole proporre al proprio pubblico in virtù anche di una eccellente qualità di registrazione e di montaggio operata dagli stessi collaboratori dell'associazione.Il progetto in video si intitola “”.Ogni mese,, verrà pubblicato un episodio della serie sui canali social: Facebook () e Instagram (@leggermente_). Nonché sullo stesso sito dell’associazione () che potrete consultare per altre informazioni e notizie., la prima Top5 verrà pubblicata l’e il primo video della serie Effetti collaterali:Angelo FloramoTutta Frusaglia – Fabio TombariCarlotta Del BiancoLa Storia - Elsa MoranteElena CommessattiColazione da Tiffany - Truman CapoteManuela MalisanoLa città dei vivi – Nicola LagioiaFigure – Riccardo FalcinelliMaurizio MattiuzzaPatria - Fernando AramburuPaolo PatuiPontificale in San Marco - di Elio BartoliniAndrea ScanziDavide ToffoloLoredana LipperiniMassimo CirriNadaRita MarcotulliStefano Bartezzaghi