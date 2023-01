Egidio Ivetic apre Dedica Incontra

Con il nuovo anno riprendono anche le iniziative di “Dedica Incontra”, appuntamenti che l’associazione culturale Thesis di Pordenone, organizzatrice del festival Dedica (atteso dal 18 marzo, con protagonista l’autrice francese Maylis de Kerangal, mentre a febbraio avranno inizio le anteprime), distribuisce nell’arco dell’anno.

A inaugurare il programma sarà, mercoledì 25 gennaio, alle 18, nella sala Degan della Biblioteca di Pordenone, l’incontro – che guarda a Go!2025 Nova Gorica/Gorizia - con lo scrittore Egidio Ivetic, e che riprende il titolo del suo libro più recente 'Est/Ovest. Il confine dentro l’Europa' (edizioni Il Mulino). Un’occasione per riflettere sul fatto che questo confine è come una faglia che attraversa e condiziona la nostra storia, in una continua ridefinizione della quale ci accorgiamo solo nei momenti di crisi.

Ancora un decennio fa nessuno avrebbe infatti immaginato che la polarizzazione tra la Russia – e più in generale l’Asia – e l’Unione europea e gli Stati Uniti si sarebbe concretizzata appunto lungo l’antica faglia, quasi dimenticata, che delimitava le due tradizioni europee, quella latina occidentale e quella post-bizantina. Invece oggi, ancora una volta, la storia è richiamata e usata a fini geopolitici. Ma come si giunge ai confini tra Est e Ovest? E quanto continuano a ridefinirsi e a riposizionarsi? Cosa è accaduto e continua ad accadere agli Stati che si trovano sulle linee di frattura che dal Baltico attraversano l’Ucraina e arrivano fin dentro i Balcani? Non possiamo più permetterci di distogliere lo sguardo dalle cesure della storia.

Egidio Ivetic, storico, insegna Storia moderna e Storia del Mediterraneo all’Università di Padova. Tra i suoi ultimi libri ci sono Il Mediterraneo e l'Italia. Dal mare nostrum alla centralità comprimaria (Rubbettino, 2022) e, con Il Mulino, I Balcani. Civiltà, confini, popoli, 1453-1912 (2020); Italia e Balcani. Storia di una prossimità (con A. Basciani, 2021); Il grande racconto del Mediterraneo (2022) ed Est/Ovest. Il confine dentro l'Europa (2022).

Ivetic dialogherà a Pordenone con Cristiano Riva, docente ed esperto di geopolitica. L’ingresso all’incontro è libero.