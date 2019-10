Elena Faleschini presenta 'Oltre il bersaglio'

Inaugura presso il Tivarnella Art Consulting la mostra della scultrice friulana Elena Faleschini “Oltre il bersaglio”. Una personale in cui l’arco e gli arcieri, i temi su cui si snoda questa ricerca scultorea, celebrano la sinuosità e l’eleganza della linea che parte e si libera dal corpo come esecutrice di una rete di espressioni emotive.



Sono principalmente “le Amazzoni” i soggetti che l’autrice utilizza per narrare una gestualità fatta di armonie compositive. L’origine delle figure che vengono rappresentate è riconducibile alla mitologia greca e latina: divinità e combattenti del mito divengono l’ineluttabile riferimento narrativo alla base della ricerca espressiva. La scelta di miti eroici come soggetti che impugnano con fermezza gli archi, finanche a divenire essi stessi rappresentazione dell’elemento arcuato, è dovuta al volere da parte dell’artista di esprimere con la maggiore intensità possibile la potenza del gesto. La tensione dell’arco è fulcro di concentrazione, liberazione dal pensiero contingente nell’assenza di aspettativa.



Oltre agli archi impugnati dalle guerriere, nella produzione scultorea di Elena Faleschini, troviamo gli archi degli elementi naturali: nell’Aqua, nel Fuoco e nell’Aria, fino alla volta nel buio del Cielo notturno.



Si dispiegano così nella sua opera le linee arcuate delle fiamme, le parabole delle onde, la flessuosità dei vortici del vento, fino a giungere all’arco celeste.



L’arco assume perciò una tensione all’infinito che, coniugato con la forza del mito, trascende nozione di spazio e tempo, nel proiettarsi verso il bersaglio. “Il cerchio racchiude l’energia del respiro, la freccia è la direzione la consapevolezza è la meta”.



La mostra di Elena Faleschini è quindi concretizzazione di una ricerca da parte dell’artista che si declina nelle sue opere sinuosamente tese verso una meta, un centro, colpito con questa produzione artistica, e che già si sviluppa verso una nuova ricerca che tende sempre “Oltre il bersaglio”.







La mostra si aprirà giovedì 31 ottobre alle ore 18.30 presso la galleria del Tivarnella Art Consulting a Trieste in via Tivarnella 5.