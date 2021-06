Elia Liut, eroe fiumano delle Ande

“Sebbene in Italia – dichiara l’assessore alla cultura Donatella Azzaretti - sia ancora poco conosciuto, Elia Liut è un personaggio e un simbolo, eroe dell’Ecquador, per l’impresa compiuta a bordo del suo Macchi Hanriot. A lui era affidato il progetto di realizzare il servizio postale per via aerea della nazione sudamericana e, il 4 novembre 1920, riuscì a consegnare alle autorità locali di Cuenca la prima lettera aerea della storia dell’Ecuador. Accolto da una folla festante, non si adagiò sugli allori e, nei giorni successivi, ripartì alla volta di Riobamba, superando cime di oltre 3.800 metri di quota e, il 28 novembre, atterrò presso la capitale Quito.