Elio Ciol compie 92 anni, festa a Casarsa

Mercoledì 3 marzo il maestro della fotografia Elio Ciol compie 92 anni. Ciol, le cui opere sono acquisite dalle collezioni permanenti di alcuni tra i più importanti musei del mondo, ha un mondo di viaggi alle spalle, ma è anche uno degli ultimi testimoni di quella incorrotta civiltà contadina del Friuli di cui fu tra i più intensi interpreti, accanto a Pier Paolo Pasolini e ad altre figure di riferimento intellettuale e morale, quale padre David Maria Turoldo, che Ciol affiancò nel 1962 sul set del film “Gli Ultimi”.



Il Comune di Casarsa, la sua città, gli rende omaggio con la mostra Respiri di viaggio che s’inaugura oggi, mercoledì 3, per essere aperta, al momento, nei limiti delle disposizioni Covid 19.



Elio Ciol, è nato a Casarsa della Delizia, nel 1929. Inizia giovanissimo a lavorare nel laboratorio del padre, acquisisce esperienza tecnica ed elabora un personale modo di esprimersi attraverso la fotografia, soprattutto riguardo al paesaggio. È sempre alla ricerca di nuove dimensioni espressive. Dal 1955 al 1960 è attivo nel circolo fotografico “La Gondola” di Venezia. Nel 1962 partecipa come fotografo di scena al film Gli Ultimi di Vito Pandolfi e Padre David Maria Turoldo. L'anno dopo, 1963, a Milano, collabora con Luigi Crocenzi alla realizzazione della Fondazione Arnaldo e Fernando Altimani per lo studio e il linguaggio delle immagini. Ha esposto in mostre personali e collettive, in Italia e all'estero. Sue fotografie sono presenti in collezioni private e in istituzioni pubbliche, in Italia e all'estero. Molti i premi e i riconoscimenti ricevuti nella sua lunga attività. Nel dicembre 2001 il New York Times gli ha dedicato uno spazio nella sezione Arts and Leisure. Collabora con importanti case editrici. Ha contribuito alla realizzazione di oltre duecento volumi. Da sessant'anni Elio Ciol scrive con la luce, tracciando un lungo e affascinante itinerario fotografico. È autore di numerosi libri fotografici.